Украинский исполнитель Melovin признался, что реклама на его странице в Instagram стоит $20 тыс. (520 тыс. грн).

По словам певца, он не любит делать рекламные посты, поэтому специально установил заоблачный ценник для рекламодателей.

— Если вы увидите мой Instagram, там нет никакой рекламы. Она бывает редко, потому что у меня очень высокая цена за рекламу. И она высокая, потому что я — это я. И к тому же, я не люблю рекламу. Просто поднимаю ценник такой, чтобы рекламодатели не согласились, — сказал Melovin.

Исполнитель рассказал, что у него есть зависимость от социальных сетей. На личной странице он все время удаляет и возвращает фотографии, в зависимости от своего настроения.

По словам Melovin, при публикации фото он также использует фотошоп.

— Все страдают фотошопом и я тоже. Всегда редактирую фото перед тем как закинуть. Вот когда я себе нравлюсь — просто фильтрики или даже без фильтра, а если не нравлюсь — начинаю манипуляции, — признался артист.

Напомним, что летом 2021 года на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 Melovin публично сделал каминг-аут.

Во время своего выступления он поцеловал девушку, а потом парня. После этого певец поднял вверх флаг ЛГБТ-сообщества, и таким образом заявил о своей бисексуальности.

Позже Melovin признался, что осознал свою ориентацию еще в 13 лет. Это произошло, когда он начал общаться со знакомым в социальной сети.