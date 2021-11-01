Телеканал СТБ приступил к съемкам нового сезона романтического реалити Холостяк.

— 12 сезону проекта Холостяк быть! 26 октября начались съемки 12-го сезона проекта, — отметили создатели реалити.

Также создатели проекта поинтересовались у пользователей сети, кто все-таки станет главным героем нового сезона.

Тут мнения крайне разделились. Очень часто пользователи писали, что пора найти любовь бессменному ведущему МастерШеф Эктору Хименес-Браво. Кстати, он, со своей стороны, сделал пост в Instagram, в котором рассказал об отношении к этому проекту.

— Мне нравится в проекте, что девушки показывают себя сразу во многих ситуациях. Вы узнаете друг друга в ускоренном режиме. Так вышло, что при моем ритме жизни, я бы потратил на узнавание девушки в 10-15 раз больше времени и, самое главное, рисковал бы так и не узнать ее. С моей медийностью редко удается находить искренних людей, это цена, которую я плачу, — поделился Эктор.

По большему счету, шеф-повар не против отправиться строить любовь на глазах у миллионов зрителей.

Также многим поклонникам реалити очень понравился бизнесмен Алексей Тригубенко, который покорял сердце Ксении Мишиной в первом сезоне Холостячки. Поклонницам реалити Леша сразу понравился своим спокойным характером и учтивым поведением. Когда в финале Ксения его не выбрала, пользователи сети завалили СТБ комментариями о том, что Тригубенко должен стать следующим холостяком. Если обратить внимание на социальные сети Алексея, то он все еще остается одиноким.

Кроме того, лидерами по количеству комментариев точно можно назвать блогеров Антона Птушкина и Алексея Дурнева. Птушкин покорил сердца девушек еще тогда, когда был ведущим шоу Орел и Решка. Интеллигентный парень с хорошим чувством юмора все еще вызывает огромный интерес, тем более, что пока что его сердце свободно. Также и блогер Алексей Дурнев нравится девушкам своей харизмой и прямолинейностью. Пока что он ни разу не выступал публично с заявлениями, что у него кто-то есть.

Почему-то ну очень много комментариев было об Артеме Милевском. Хотя пока что под вопросом, холост он вообще или нет. Ранее футболист сделал пост в Instagram, в котором подогрел интерес, мол, быть ли ему новым холостяком.

Так как СТБ довольно серьезно относится к съемкам, то вряд ли ему кто-то позволил бы об этом так открыто говорить.

Также на страницу СТБ пришли и фаны ФК Динамо, которым не нравится, что сердце их любимца Николая Шапаренко до сих пор свободно. Кстати, большинство его коллег либо замужем, либо имеют стабильные и долговременные отношения.

Также много внимания обращено на олимпийского чемпиона и народного депутата Жана Беленюка. Согласно его соцсетям, любимой девушки в его жизни нет. Это логично, ведь перед этим он много времени посвящал тренировкам, чтобы летом таки добыть золотую медаль на Олимпийских играх. А теперь можно подумать и о личной жизни.

Один комментарий касался даже одиозного нардепа Ильи Кивы.

Также украинский шоу-бизнес не так давно пополнился двумя новыми холостяками. Речь идет о Позитиве и Dzidzio, которые развелись со своими вторыми половинками. Примечательно, что оба артиста были со своими экс-женами еще с юношеских лет, однако со временем они решили пойти своими дорогами. Поэтому теперь они в статусе завидных холостяков.

Украинское общество в целом пестрит теми, кто предположительно может стать главным героем этого реалити. Например, певец Melovin. Летом артист сделал каминг-аут и признался в своей бисексуальности. Поэтому на шоу могут прийти как девушки, так и парни. Такой формат стал бы точно остреньким для украинского ТВ. Так сделали в Австралии, там главной героиней стала бисексуалка Брук Блуртон.

Факты ICTV создали голосование с кандидатурами тех мужчин, которые теоретически могут стать главными героями реалити Холостяк.