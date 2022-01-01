Melovin назвав свій гонорар

Український співак Melovin розповів, скільки коштує його виступ.

Переможець другого сезону Маска та учасник Танців з зірками Melovin в інтерв’ю назвав суму €10-15 тис.

– У мене велика команда, шалено круті музиканти. Барабанник — один з найкращих. Я люблю якість. Я ніколи не економлю на звуку, костюмах, декораціях, апаратурі. Я дуже шалено живу якістю, і тому це дорого, — сказав співак.

Він зізнався, що відсвяткує ювілей на сцені. На своїй сторінці в Instagram Меловін вже анонсував концерт.

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– 2021 рік став початком моєї свободи, любові до себе та знайомством з собою. У 2022-му мені виповниться 25 років, — написав він.

Melovin також зізнався, що перший секс у нього був з хлопцем.

Співак розповів, що перші серйозні стосунки з хлопцем, які тривали шість років, він приховував від батьків.

Джерело: DOROTYE