Український виконавець Melovin зізнався, що перший секс у нього був з хлопцем. У зірки не було інтимної близькості з дівчатами.

В інтерв’ю програмі Dorotye співак розповів, що перші серйозні стосунки з хлопцем, які тривали шість років, він приховував від батьків.

– Вони не знали і навіть не підозрювали. Вони думали, що це нормально. Ну просто людина у мене була постійно вдома. Прям як ось моя кров, прям моя найрідніша душа. І, звичайно, і тато, і мама знали цю людину. Вони товаришували між собою батьками. Але вони дізналися про те, що ми були разом, якраз у січні, коли ми розійшлися, – поділився артист.

Попри те, що у Melovin не було серйозних стосунків з дівчатами, він не вважає себе геєм. Співак зрозумів, що відчуває симпатію до дівчат ще в школі.

– Це був момент, коли я сидів в кінотеатрі з дівчинкою, ми тримались за ручки, цілувались, і все прям мі-мі-мі. І потім там минув тиждень, я побачив якогось хлопця і такий думаю: Пфух, звичайно, гарний. Тобто, я не розділяю. І говорити, що Melovin – гей, це дуже безглуздо, – додав артист.

Нагадаємо, що влітку 2021 року на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend 2021 Melovin публічно зробив камінг-аут. Під час свого виступу він поцілував дівчину, а потім хлопця. Після цього співак підняв уверх прапор ЛГБТ-спільноти, і таким чином заявив про свою бісексуальність.

Пізніше Melovin зізнався, що усвідомив свою орієнтацію ще у 13 років. Це сталося, коли він почав спілкуватися зі знайомим у соціальній мережі.