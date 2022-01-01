Melovin назвал свой гонорар

Украинский певец Melovin рассказал, сколько стоит его выступление.

Победитель второго сезона Маска и участник Танцев со звездами Melovin в интервью назвал сумму €10-15 тыс.

— У меня большая команда, безумно крутые музыканты. Барабанщик – один из лучших. Я люблю качество. Я никогда не экономлю на звуке, костюмах, декорациях, аппаратуре. Я безумно живу качеством, и потому это дорого, – сказал певец.

Он признался, что отпразднует юбилей на сцене. На своей странице в Instagram Меловин уже анонсировал концерт.

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– 2021 год стал началом моей свободы, любви к себе и знакомством с собой. В 2022-м мне исполнится 25 лет, — написал он.

Позже Melovin признался, что осознал свою ориентацию еще в 13 лет. Это произошло, когда он начал общаться со знакомым в социальной сети.

Источник: DOROTYE