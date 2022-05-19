Щорічно у третій четвер травня відзначають Всесвітній день вишиванки. У 2022 році свято припало на 19 число.

Вбрання з національним українським орнаментом не лише популярне серед громадян нашої країни, а й уже давно стало трендом серед модниць усього світу. Нерідко у вишиванках можна побачити зарубіжних селебриті, а сьогодні, коли в Україні триває повномасштабна війна, ця річ гардеробу – певний символ солідарності з нашим народом.

Факти ICTV вирішили зібрати добірку світових зірок у вишиванках – далі в матеріалі.

Мама американського інженера Ілона Маска, модель Мей Маск не лише полюбляє речі від українських дизайнерів, а й наш національний одяг. Так, наприклад, нещодавно вона записала відеозвернення до українців, на якому постала у сукні з вишитим національним українським орнаментом.

Мексикано-американська акторка Сальма Гаєк теж полюбляє наше вбрання.





У сукнях із національним орнаментом України можна побачити й американську акторку Демі Мур. У гардеробі зірки таких кілька, принаймні тих, які вона показувала публіці.

Голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс також іноді ходить у стильних українських вбраннях. Наприклад, одягає їх на побачення зі своїм чоловіком, актором Майклом Дугласом.

Приміряла вишиванку й британська співачка Адель.

У сукні-вишиванці чорного кольору з яскравим жовто-рожевим орнаментом можна було побачити і британську модель Джордан Данн.

Німецька супермодель Клаудія Шиффер теж приміряла сукню з українським національним орнаментом. У цьому вбранні вона відвідувала один із показів у Парижі.

Український орнамент вже давно став популярним у всьому світі. Його використовують не лише вітчизняні модельєри, а й закордонні.

Вишивку використовують у різних вбраннях – блузах, сукнях, штанах, і навіть в аксесуарах. Очевидно, що і світовим селебриті відгукується такий тренд.