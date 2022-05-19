Ежегодно в третий четверг мая отмечают Всемирный день вышиванки. В 2022 году праздник припал на 19 число.
Наряды с национальным украинским орнаментом не только популярны среди граждан нашей страны, но и уже давно стали трендом среди модниц всего мира. Нередко в вышиванках можно увидеть зарубежных селебрити, а сегодня, когда в Украине идет полномасштабная война, эта вещь гардероба — некий символ солидарности с нашим народом.
Факты ICTV решили собрать подборку мировых звезд в вышиванках — далее в материале.
Мама американского инженера Илона Маска, модель Мэй Маск не только любительница украинских дизайнеров, но и нашей национальной одежды. Так, например, недавно она записала видеообращение к украинцам, на котором предстала в платье с вышитым национальным украинским орнаментом.
Мексикано-американская актриса Сальма Хаек тоже любительница нашего одеяния.
В платьях с национальным орнаментом Украины можно увидеть и американскую актрису Деми Мур. В гардеробе звезды таких несколько, по крайней мере тех, что она показывала публике.
Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс тоже иногда прогуливается в стильных украинских нарядах. Например, одевает их на свидание со своим мужем, актером Майклом Дугласом.
Примеряла вышиванку и британская певица Адель.
В платье-вышиванке черного цвета с ярким желто-розовым орнаментом можно было увидеть и британскую модель Джордан Данн.
Немецкая супермодель Клаудия Шиффер тоже примеряла платье с украинским национальным орнаментом. В этом наряде она посещала один из показов в Париже.
Украинский орнамент уже давно стал популярным во всем мире. Его используют не только отечественные модельеры, но и зарубежные.
Вышивку используют в различных нарядах — блузах, платьях, брюках, и даже в аксессуарах. Очевидно, что мировым селебрити откликается такой тренд.