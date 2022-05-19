Ежегодно в третий четверг мая отмечают Всемирный день вышиванки. В 2022 году праздник припал на 19 число.

Наряды с национальным украинским орнаментом не только популярны среди граждан нашей страны, но и уже давно стали трендом среди модниц всего мира. Нередко в вышиванках можно увидеть зарубежных селебрити, а сегодня, когда в Украине идет полномасштабная война, эта вещь гардероба — некий символ солидарности с нашим народом.

Факты ICTV решили собрать подборку мировых звезд в вышиванках — далее в материале.

Мама американского инженера Илона Маска, модель Мэй Маск не только любительница украинских дизайнеров, но и нашей национальной одежды. Так, например, недавно она записала видеообращение к украинцам, на котором предстала в платье с вышитым национальным украинским орнаментом.

Мексикано-американская актриса Сальма Хаек тоже любительница нашего одеяния.

В платьях с национальным орнаментом Украины можно увидеть и американскую актрису Деми Мур. В гардеробе звезды таких несколько, по крайней мере тех, что она показывала публике.

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс тоже иногда прогуливается в стильных украинских нарядах. Например, одевает их на свидание со своим мужем, актером Майклом Дугласом.

Примеряла вышиванку и британская певица Адель.

В платье-вышиванке черного цвета с ярким желто-розовым орнаментом можно было увидеть и британскую модель Джордан Данн.

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер тоже примеряла платье с украинским национальным орнаментом. В этом наряде она посещала один из показов в Париже.

Украинский орнамент уже давно стал популярным во всем мире. Его используют не только отечественные модельеры, но и зарубежные.

Вышивку используют в различных нарядах — блузах, платьях, брюках, и даже в аксессуарах. Очевидно, что мировым селебрити откликается такой тренд.