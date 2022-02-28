Популярний медіасервіс Megogo для перегляду відео та ТБ видалив усі російські фільми. Так, тепер творчість окупантів буде недоступною на просторах сервісу.

– Російські фільми, йдіть на**й! Усі російські фільми видалені із нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ, – повідомив Megogo у Facebook.

Користувачі Facebook активно підтримали рішення компанії.

Так, інші великі сервіси також підтримують українців, заважаючи роботі російським пропагандистам та ЗМІ. Так, компанія Meta Марка Цукерберга почала блокувати російську пропаганду у Facebook, Instagram та WhatsApp. Українські користувачі отримали додатковий захист, а російській пропаганді заборонили запускати рекламу та монетизувати контент.

Зміни запровадили після звернення голови Мінцифри Михайла Федорова.

Навіть найбагатша людина у світі Ілон Маск підтримав Україну – він заявив, що його супутниковий інтернет Starlink буде доступний на території нашої країни.

Проєкт Starlink створений у США компанією SpaceX під керівництвом творця Tesla – на сьогодні це глобальний провайдер бездротового інтернету, який доступний у будь-якій точці світу.

Український стартап, програма Reface влаштувала росіянам інформаційний бій. Додаток запустив акцію на 200 млн користувачів, щоб поширити правду про вторгнення РФ в Україну.