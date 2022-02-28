Популярный медиасервис Megogo для просмотра видео и ТВ удалил все российские фильмы. Так, теперь творчество оккупантов будет недоступным на просторах сервиса.

— Русские фильмы, идите на**й! Все российские фильмы удалены с нашего сервиса. Слава Украине. Слава ВСУ, — сообщил Megogo в Facebook.

Пользователи Facebook активно поддержали решение компании.

Другие крупные сервисы также поддерживают украинцев, мешая работе российских пропагандистов и СМИ. Так, компания Meta Марка Цукерберга начала блокировать российскую пропаганду в Facebook, Instagram и WhatsApp. Украинские пользователи получили дополнительную защиту, а российской пропаганде запретили запускать рекламу и монетизировать контент.

Изменения ввели после обращения главы Минцифры Михаила Федорова.

Даже самый богатый человек в мире Илон Маск поддержал Украину — он заявил, что его спутниковый интернет Starlink будет доступен на территории нашей страны.

Проект Starlink создан в США компанией SpaceX под руководством создателя Tesla — на сегодня это глобальный провайдер беспроводного интернета, который доступен в любой точке мира.

Украинский стартап, приложение Reface устроило россиянам информационный бой. Приложение запустило акцию на 200 млн пользователей, чтобы распространить правду о вторжении РФ в Украину.