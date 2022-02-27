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Stand with Ukraine! Додаток Reface оголосив інформаційний бій проти росіян

27 Лютого 2022, 13:37
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Stand with Ukraine! Додаток Reface оголосив інформаційний бій проти росіян
Джерело: Depositphotos

Український стартап, додаток Reface влаштував росіянам інформаційний бій. Додаток запустив акцію на 200 млн користувачів, щоб розповсюдити правду про вторгнення РФ в Україну.

– Компанія почала розсилати російським користувачам сповіщення із закликом виходити на мітинги та захистити свій народ. Натискаючи на сповіщення, користувачі бачать реальні кадри російського вторгнення в Україну, – розповіли у Мінцифрі.

Такі сповіщення вже отримали дев’ять млн користувачів. Зокрема правду про війну в Україні отримали два млн росіян.

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Крім того, Reface закликає користувачів усього світу підтримати Україну відео із закликом: Stand with Ukraine! Stop the war! Та хештегом #StandWithUkraine.

У Мінцифрі закликали інші українські та світові продукти підтримувати Україну.

– Подолати агресора — наша спільна місія, – заявили у Мінцифрі.

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Теги
Війна в Україні , Мінцифри
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