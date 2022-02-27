Stand with Ukraine! Додаток Reface оголосив інформаційний бій проти росіян

Український стартап, додаток Reface влаштував росіянам інформаційний бій. Додаток запустив акцію на 200 млн користувачів, щоб розповсюдити правду про вторгнення РФ в Україну.

– Компанія почала розсилати російським користувачам сповіщення із закликом виходити на мітинги та захистити свій народ. Натискаючи на сповіщення, користувачі бачать реальні кадри російського вторгнення в Україну, – розповіли у Мінцифрі.

Такі сповіщення вже отримали дев’ять млн користувачів. Зокрема правду про війну в Україні отримали два млн росіян.

Крім того, Reface закликає користувачів усього світу підтримати Україну відео із закликом: Stand with Ukraine! Stop the war! Та хештегом #StandWithUkraine.

У Мінцифрі закликали інші українські та світові продукти підтримувати Україну.

– Подолати агресора — наша спільна місія, – заявили у Мінцифрі.