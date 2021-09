Герцоги Сассекські Гаррі та Меган Маркл потрапили на обкладинку американського журналу Time та увійшли до списку 100 найвпливовіших людей світу.

Спеціальний випуск Time вийшов у день народження принца Гаррі. На обкладинці герцог стоїть позаду Меган, поклавши руки їй на плече.

На фото Меган Маркл позує у білому костюмі та з розпущеним волоссям, а Гаррі постав у чорній футболці та брюках.

“In a world where everyone has an opinion about people they don’t know, the duke and duchess have compassion for the people they don’t know. They don’t just opine. They run toward the struggle,” writes @chefjoseandres #TIME100 https://t.co/2Cg39BKj1B pic.twitter.com/FhFmAW9UH1

— TIME (@TIME) September 15, 2021