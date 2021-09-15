Герцоги Сассекські Гаррі та Меган Маркл потрапили на обкладинку американського журналу Time та увійшли до списку 100 найвпливовіших людей світу.

Спеціальний випуск Time вийшов у день народження принца Гаррі. На обкладинці герцог стоїть позаду Меган, поклавши руки їй на плече.

На фото Меган Маркл позує у білому костюмі та з розпущеним волоссям, а Гаррі постав у чорній футболці та брюках.

– У світі, де кожен має думку про людей, яких він не знає, герцог і герцогиня співчувають людям, яких вони не знають. Вони не просто висловлюють думку. Вони біжать назустріч боротьбі, – йдеться у журналі.

“In a world where everyone has an opinion about people they don’t know, the duke and duchess have compassion for the people they don’t know. They don’t just opine. They run toward the struggle,” writes @chefjoseandres #TIME100 https://t.co/2Cg39BKj1B pic.twitter.com/FhFmAW9UH1 — TIME (@TIME) September 15, 2021

Гаррі та Меган увійшли до категорії Ікони – разом з Брітні Спірс, Доллі Партон та тенісисткою Наомі Осакою.

Також у список найбільш впливових людей потрапили президент США Джо Байден і його попередник Дональд Трамп, віце-президент США Камала Гарріс, голова КНР Сі Цзіньпін, генеральний директор корпорації Apple Тім Кук, підприємець Ілон Маск, співачка Біллі Айліш, кінозірки Кейт Вінслет і Скарлетт Йоганссон, актор Джейсон Судейкіс та інші.

Нагадаємо, що у 2020 році Гаррі та Меган офіційно склали королівські обов’язки, відмовилися від будь-яких привілеїв та стали фінансово незалежними.

Зараз подружжя проживає у престижному поселенні Монтесіто (Каліфорнія) і виховує двох дітей: сина Арчі та дочку Лілібет.

Але попри численні скандали з королівською родиною, Гаррі та Меган Маркл все-таки хочуть зустрітися з Єлизаветою II та налагодити стосунки з родичами. Оскільки це допоможе подружжю підтримати свій статус та заробити ще більше грошей.