Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Меган Маркл і принц Гаррі потрапили на обкладинку Time

15 Вересня, 16:39 Валентина Чорна
Меган Маркл і принц Гаррі потрапили на обкладинку Time
Джерело: Getty Images

Герцоги Сассекські Гаррі та Меган Маркл потрапили на обкладинку американського журналу Time та увійшли до списку 100 найвпливовіших людей світу.

Спеціальний випуск Time вийшов у день народження принца Гаррі. На обкладинці герцог стоїть позаду Меган, поклавши руки їй на плече.

На фото Меган Маркл позує у білому костюмі та з розпущеним волоссям, а Гаррі постав у чорній футболці та брюках.

– У світі, де кожен має думку про людей, яких він не знає, герцог і герцогиня співчувають людям, яких вони не знають. Вони не просто висловлюють думку. Вони біжать назустріч боротьбі, – йдеться у журналі.

Гаррі та Меган увійшли до категорії Ікони – разом з Брітні Спірс, Доллі Партон та тенісисткою Наомі Осакою.

Також у список найбільш впливових людей потрапили президент США Джо Байден і його попередник Дональд Трамп, віце-президент США Камала Гарріс, голова КНР Сі Цзіньпін, генеральний директор корпорації Apple Тім Кук, підприємець Ілон Маск, співачка Біллі Айліш, кінозірки Кейт Вінслет і Скарлетт Йоганссон, актор Джейсон Судейкіс та інші.

Нагадаємо, що у 2020 році Гаррі та Меган офіційно склали королівські обов’язки, відмовилися від будь-яких привілеїв та стали фінансово незалежними.

Зараз подружжя проживає у престижному поселенні Монтесіто (Каліфорнія) і виховує двох дітей: сина Арчі та дочку Лілібет.

Але попри численні скандали з королівською родиною, Гаррі та Меган Маркл все-таки хочуть зустрітися з Єлизаветою II та налагодити стосунки з родичами. Оскільки це допоможе подружжю підтримати свій статус та заробити ще більше грошей.

Читайте також:

Відмова від королівських обов’язків та переїзд до США: гучні скандали довкола принца Гаррі

Теги
Time , Меган Маркл , Принц Гаррі
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка