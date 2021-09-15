Герцоги Сассекские Гарри и Меган Маркл попали на обложку американского журнала Time и вошли в список 100 самых влиятельных людей мира.

Специальный выпуск Time вышел в день рождения принца Гарри. На обложке герцог стоит позади Меган, положив руки ей на плечо.

На фото Меган Маркл позирует в белом костюме и с распущенными волосами, а Гарри появился в черной футболке и брюках.

— В мире, где у всех есть мнение о людях, которых они не знают, герцог и герцогиня сочувствуют людям, которых они не знают. Они не просто высказывают мнение. Они бегут навстречу борьбе, — говорится в журнале.

«In a world where everyone has an opinion about people they don’t know, the duke and duchess have compassion for the people they don’t know. They don’t just opine. They run toward the struggle,» writes @chefjoseandres #TIME100 https://t.co/2Cg39BKj1B pic.twitter.com/FhFmAW9UH1 — TIME (@TIME) September 15, 2021

Гарри и Меган вошли в категории Иконы — вместе с Бритни Спирс, Долли Партон и теннисисткой Наоми Осакой.

Также в список самых влиятельных людей попали президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп, вице-президент США Камала Харрис, председатель КНР Си Цзиньпин, генеральный директор корпорации Apple Тим Кук, предприниматель Илон Маск, певица Билли Айлиш, кинозвезды Кейт Уинслет и Скарлетт Йоханссон, актер Джейсон Судейкис и другие.

Напомним, что в 2020 году Гарри и Меган официально сложили королевские обязанности, отказались от каких-либо привилегий и стали финансово независимыми.

Сейчас супруги проживают в престижном поселении Монтесито (Калифорния) и воспитывают двоих детей: сына Арчи и дочь Лилибет.

Но несмотря на многочисленные скандалы с королевской семьей, Гарри и Меган Маркл все-таки хотят встретиться с Елизаветой II и наладить отношения с родственниками. Поскольку это поможет супругам поддержать свой статус и заработать еще больше денег.