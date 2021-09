Герцоги Сассекские Гарри и Меган Маркл попали на обложку американского журнала Time и вошли в список 100 самых влиятельных людей мира.

Специальный выпуск Time вышел в день рождения принца Гарри. На обложке герцог стоит позади Меган, положив руки ей на плечо.

На фото Меган Маркл позирует в белом костюме и с распущенными волосами, а Гарри появился в черной футболке и брюках.

«In a world where everyone has an opinion about people they don’t know, the duke and duchess have compassion for the people they don’t know. They don’t just opine. They run toward the struggle,» writes @chefjoseandres #TIME100 https://t.co/2Cg39BKj1B pic.twitter.com/FhFmAW9UH1

— TIME (@TIME) September 15, 2021