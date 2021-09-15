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Меган Маркл и принц Гарри попали на обложку Time

15 сентября, 16:39 Валентина Чорна
Меган Маркл и принц Гарри попали на обложку Time
Источник: Getty Images

Герцоги Сассекские Гарри и Меган Маркл попали на обложку американского журнала Time и вошли в список 100 самых влиятельных людей мира.

Специальный выпуск Time вышел в день рождения принца Гарри. На обложке герцог стоит позади Меган, положив руки ей на плечо.

На фото Меган Маркл позирует в белом костюме и с распущенными волосами, а Гарри появился в черной футболке и брюках.

— В мире, где у всех есть мнение о людях, которых они не знают, герцог и герцогиня сочувствуют людям, которых они не знают. Они не просто высказывают мнение. Они бегут навстречу борьбе, — говорится в журнале.

Гарри и Меган вошли в категории Иконы — вместе с Бритни Спирс, Долли Партон и теннисисткой Наоми Осакой.

Также в список самых влиятельных людей попали президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп, вице-президент США Камала Харрис, председатель КНР Си Цзиньпин, генеральный директор корпорации Apple Тим Кук, предприниматель Илон Маск, певица Билли Айлиш, кинозвезды Кейт Уинслет и Скарлетт Йоханссон, актер Джейсон Судейкис и другие.

Напомним, что в 2020 году Гарри и Меган официально сложили королевские обязанности, отказались от каких-либо привилегий и стали финансово независимыми.

Сейчас супруги проживают в престижном поселении Монтесито (Калифорния) и воспитывают двоих детей: сына Арчи и дочь Лилибет.

Но несмотря на многочисленные скандалы с королевской семьей, Гарри и Меган Маркл все-таки хотят встретиться с Елизаветой II и наладить отношения с родственниками. Поскольку это поможет супругам поддержать свой статус и заработать еще больше денег.

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Теги
Time , Меган Маркл , Принц Гаррі
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