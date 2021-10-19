Американська актриса і модель Меган Фокс вразила своїх шанувальників незвичайним образом. Її спокусливі фотографії опублікувала в Instagram її стилістка Мейв Рейлі.

– Я сумувала за нею, – підписала знімки Мейв.

Під час прогулянки у Лос-Анджелесі знаменитість з’явилася в короткій синій спідниці, яка підкреслює модельні дані зірки. 35-річна актриса не стала приховувати свою талію одягом — вона обрала чорний топік з невеликим малюнком, а поверх нього наділа класичне довге пальто в підлогу.

На ногах у Меган чорні босоніжки на шпильці Femme LA, а в руках екологічно чиста сумочка Carat 23 Blue Topaz, зроблена зі штучної шкіри.

Шанувальники Меган відреагували на гарячий образ знаменитості:

Вау! Починаю шукати сині речі для гардероба!

Вона ідеальна!

Сумочка просто нереальна!

Це один з кращих образів!

Чудове доповнення образу синім кольором.

Нагадаємо, що в кінці вересня Меган Фокс і зірка реаліті-шоу Кортні Кардашьян знялися у відвертій фотосесії. Знаменитості позували для нової рекламної кампанії Кім Кардашьян. На одних фото подруги знялися топлес, а на інших зірки спокусливо позували на камеру з фруктами. Деякі користувачі мережі помітили фотошоп на знімках.