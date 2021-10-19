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Меган Фокс очаровала поклонников соблазнительным образом в мини-юбке

19 октября 2021, 19:04 Микола Олефіренко
Меган Фокс
Источник: Getty Images

Американская актриса и модель Меган Фокс поразила своих поклонников необычным образом. Ее соблазнительные фотографии опубликовала в Instagram ее стилистка Мейв Рейли.

— Я скучала по ней, — подписала снимки Мейв.

Во время прогулки в Лос-Анджелесе знаменитость появилась в короткой синей юбке, которая подчеркивает модельные данные звезды. 35-летняя актриса не стала скрывать свою талию одеждой — она выбрала черный топик с небольшим рисунком, а поверх него надела классическое длинное пальто в пол. 

На ногах у Меган черные босоножки на шпильке Femme LA, а в руках экологически чистая сумочка Carat 23 Blue Topaz, сделанная из искусственной кожи. 

Звезда дополнила образ распущенными волосами и массивными серьгами. 

Поклонники Меган отреагировали на горячий образ знаменитости:

  • Вау! Начинаю искать синие вещи для гардероба!
  • Она идеальная!
  • Сумочка просто нереальная!
  • Это один из лучших образов!
  • Отличное дополнение образа синим цветом.

Напомним, что в конце сентября Меган Фокс и звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян снялись в откровенной фотосессии. Знаменитости позировали для новой рекламной кампании Ким Кардашьян. На одних фото подруги снялись топлес, а на других звезды соблазнительно позировали на камеру с фруктами. Некоторые пользователи сети заметили фотошоп на снимках.

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