Американская актриса и модель Меган Фокс поразила своих поклонников необычным образом. Ее соблазнительные фотографии опубликовала в Instagram ее стилистка Мейв Рейли.

— Я скучала по ней, — подписала снимки Мейв.

Во время прогулки в Лос-Анджелесе знаменитость появилась в короткой синей юбке, которая подчеркивает модельные данные звезды. 35-летняя актриса не стала скрывать свою талию одеждой — она выбрала черный топик с небольшим рисунком, а поверх него надела классическое длинное пальто в пол.

На ногах у Меган черные босоножки на шпильке Femme LA, а в руках экологически чистая сумочка Carat 23 Blue Topaz, сделанная из искусственной кожи.

Звезда дополнила образ распущенными волосами и массивными серьгами.

Поклонники Меган отреагировали на горячий образ знаменитости:

Вау! Начинаю искать синие вещи для гардероба!

Она идеальная!

Сумочка просто нереальная!

Это один из лучших образов!

Отличное дополнение образа синим цветом.

Напомним, что в конце сентября Меган Фокс и звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян снялись в откровенной фотосессии. Знаменитости позировали для новой рекламной кампании Ким Кардашьян. На одних фото подруги снялись топлес, а на других звезды соблазнительно позировали на камеру с фруктами. Некоторые пользователи сети заметили фотошоп на снимках.