Американська акторка та фотомодель Меган Фокс виходить заміж за свого коханого, музиканта Machine Gun Kelly (справжнє ім’я – Колсон Бейкер).

Радісною новиною 35-річна Меган поділилася у своєму Instagram, опублікувавши зворушливе відео того, як їй зробили пропозицію.

31-річний Machine Gun Kelly зробив пропозицію акторці у важливому для них місці – біля дерева, під яким вони сиділи у 2020 році та просили чарівництва.

– Ми не звертали уваги на біль, з яким ми мали зіткнутися разом за такий короткий, божевільний проміжок часу. Не підозрювали і не знали про те, яких робот та жертв вимагатимуть від нас стосунки. Ми були п’яними любов’ю. Через півтора роки, пройшовши через пекло і сміявшись більше, ніж я уявляла, він попросив мене вийти за нього заміж, – написала Меган.

Вона зазначила, що так само, як у кожному житті до цього, і як у кожному житті, яке буде за цим, вона сказала Так.

Пропозиція Machine Gun Kelly зробив Меган 11 січня.

Музикант крупним планом показав обручку Фокс, дизайн якого придумав самостійно з ювелірним дизайнером Стівеном Вебстером.

– Смарагд – її камінь, діамант – мій… Вони поєднуються, як половинки однієї душі, формуючи серце, яке є нашим коханням, – пояснив музикант.

Для Machine Gun Kelly це буде перший шлюб, однак в нього є донька від подруги дитинства Емми Кеннон, з якою він зустрічався. Меган уже була одружена з актором Браяном Остіном Гріном. У пари троє синів.