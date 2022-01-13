Американская актриса и фотомодель Меган Фокс выходит замуж за своего возлюбленного, музыканта Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер).

Радостной новостью 35-летняя Меган поделилась в своем Instagram, опубликовав трогательное видео того, как ей сделали предложение.

31-летний Machine Gun Kelly сделал предложение актрисе в важном для них месте — возле дерева, под которым они сидели в 2020 году и просили волшебства.

— Мы не обращали внимания на боль, с которой нам предстояло столкнуться вместе за такой короткий, безумный промежуток времени. Не подозревали и не знали о том, какой работы и жертв потребуют от нас отношения. Мы были опьяненными любовью. Спустя полтора года, пройдя через ад и смеявшись больше, чем я представляла, он попросил меня выйти за него замуж, — написала Меган.

Она отметила, что точно также, как в каждой жизни до этой, и как в каждой жизни, которая последует за ней, она сказала Да.

Предложение Machine Gun Kelly сделал Меган 11 января.

Музыкант крупным планом показал обручальное кольцо Фокс, дизайн которого придумал самостоятельно с ювелирным дизайнером Стивеном Уэбстером.

— Изумруд — ее камень, бриллиант — мой… Они соединяются, как половинки одной души, формируя сердце, которое является нашей любовь, — объяснил музыкант.

Для Machine Gun Kelly это будет первый брак, однако у него есть дочь от подруги детства Эммы Кэннон, с которой он встречался. Меган уже была замужем за актером Брайаном Остином Грином. У пары трое сыновей.