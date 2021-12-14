Победитель Холостячки 2 Андрей Задворный продолжает оправдываться за то, что бросил главную героиню романтического реалити, певицу Злату Огневич. Мужчина сказал, что это его жизнь, поэтому он поступает так, как считает нужным.

Задворный отметил, что раньше у него не было столько внутреннего импульса доказывать, что он не верблюд. Кроме того, он понимает, что это абсолютно неблагодарное занятие, а его ответ ничего не даст и никого не переубедит.

— Правдой считается то, что раньше и громче было заявлено. Плюс эта правда очень проста и понятна, а чтобы с ней соревноваться, нужно строить сложные цепочки из доводов и опровержений, а это уже про оправдываться, — написал Андрей в Instagram.

Мужчина сказал, что оправдываться ему не в чем и привел аргументы. Он подчеркнул, что имеет право влюбиться, имеет право ревновать и ненавидеть и имеет право простить.

— Я имею право попробовать построить отношения с девушкой, которую выбрал я и которая выбрала меня. Я имею право разочароваться. Я имею право на то, что у меня проходят чувства. Я имею право на то, чтобы у меня что-то не получилось, при этом оставаясь честным перед собой и девушкой, — продолжил Андрей.

Задворный также отметил, что не мог и не хотел принимать других решений, поскольку в прошлом действовал так, как чувствовал правильным в тот момент.

— Я не мыслю задним числом. А вы? Может, вы купили на все деньги биткоинов, когда они стоили по $10? Нет? А стоило… Понимаете, о чем я? Временно, вынужденно, ваш антагонист, — подытожил Андрей.

Напомним, что после реалити Холостячка у Андрея Задворного и Златы Огневич начались отношения, которые продлились 1,5 месяца. Мужчина вдруг понял, что у него пропали чувства к артистке, чего не стал скрывать и разорвал отношения, чем разбил певице сердце.