Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що росіяни викрали скіфське золото з музею у Мелітополі.

– За інформацією, якою ми володіємо від обласної адміністрації, скоріше за все, ми маємо втрату. Але достовірної інформації у мене на цей момент не має. Військова ситуація навколо Мелітополя і Маріуполя розвивалася досить стрімко, і незважаючи на те, що напередодні я мав розмову з керівництвом міста і області, відповідних дій щодо пакування експонатів і початку роботи щодо вивезення зроблено не було, – сказав він.

Ткаченко додав, що місцезнаходженням експонатів будуть займатися правоохоронні органи. Крім цього, міністерством була пророблена велика робота для того, щоб зберегти експонати у прифронтових музеях.

Нагадаємо, що російські окупанти розграбували Мелітопольський краєзнавчий музей у кінці квітня. За словами мер Івана Федорова, музейне надбання зберігалось у сховищі, але один з колаборантів передав експонат окупантам.