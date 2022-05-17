Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Маємо втрату: Ткаченко про викрадення скіфського золота з музею у Мелітополі

17 Травня 2022, 15:34
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ткаченко і скіфське золото
Джерело: Depositphotos, УНІАН

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що росіяни викрали скіфське золото з музею у Мелітополі.

– За інформацією, якою ми володіємо від обласної адміністрації, скоріше за все, ми маємо втрату. Але достовірної інформації у мене на цей момент не має. Військова ситуація навколо Мелітополя і Маріуполя розвивалася досить стрімко, і незважаючи на те, що напередодні я мав розмову з керівництвом міста і області, відповідних дій щодо пакування експонатів і початку роботи щодо вивезення зроблено не було, – сказав він.

Ткаченко додав, що місцезнаходженням експонатів будуть займатися правоохоронні органи. Крім цього, міністерством була пророблена велика робота для того, щоб зберегти експонати у прифронтових музеях.

Нагадаємо, що російські окупанти розграбували Мелітопольський краєзнавчий музей у кінці квітня. За словами мер Івана Федорова, музейне надбання зберігалось у сховищі, але один з колаборантів передав експонат окупантам.

Читайте також:
Олександр ТкаченкоЦе прикра ситуація: Ткаченко про те, як можна згладити скандал з балами на Євробаченні

Теги
Олександр Ткаченко, Скіфське золото
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь