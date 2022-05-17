Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что россияне похитили скифское золото из музея в Мелитополе.

— По информации, которой мы владеем от областной администрации, скорее всего, у нас есть потеря. Но достоверной информации у меня на данный момент нет. Военная ситуация вокруг Мелитополя и Мариуполя развивалась довольно стремительно, и несмотря на то, что накануне я разговаривал с руководством города и области, соответствующих действий по упаковке экспонатов и началу работы по вывозу сделано не было, — сказал он.

Ткаченко добавил, что местонахождением экспонатов будут заниматься правоохранительные органы. Кроме того, министерством была проделана большая работа для того, чтобы сохранить экспонаты в прифронтовых музеях.

Напомним, что российские оккупанты разграбили Мелитопольский краеведческий музей в конце апреля. По словам мэра Ивана Федорова, музейное достояние было в хранилище, но один из коллаборантов передал экспонат оккупантам.