Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Имеем потерю: Ткаченко о похищении скифского золота из музея в Мелитополе

17 мая 2022, 15:34
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Ткаченко і скіфське золото
Источник: Depositphotos, УНИАН

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что россияне похитили скифское золото из музея в Мелитополе.

— По информации, которой мы владеем от областной администрации, скорее всего, у нас есть потеря. Но достоверной информации у меня на данный момент нет. Военная ситуация вокруг Мелитополя и Мариуполя развивалась довольно стремительно, и несмотря на то, что накануне я разговаривал с руководством города и области, соответствующих действий по упаковке экспонатов и началу работы по вывозу сделано не было, — сказал он.

Ткаченко добавил, что местонахождением экспонатов будут заниматься правоохранительные органы. Кроме того, министерством была проделана большая работа для того, чтобы сохранить экспонаты в прифронтовых музеях.

Напомним, что российские оккупанты разграбили Мелитопольский краеведческий музей в конце апреля. По словам мэра Ивана Федорова, музейное достояние было в хранилище, но один из коллаборантов передал экспонат оккупантам.

Читайте также:
Олександр ТкаченкоЭто досадная ситуация: Ткаченко о том, как можно сгладить скандал с баллами на Евровидении

Теги
Александр Ткаченко, Скіфське золото
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь