Співачка Оля Полякова заступилася за свою старшу доньку Марію, на яку знову накинулися хейтери.

18-річна спадкоємиця виконавиці оприлюднила фото в Instagram, зроблене в театрі. На ньому вона постала з укладкою, легким мейком і в квітковій сукні з декольте.

Маша передбачила те, що може политися хвиля негативу, а тому одразу залишила підпис до фото: Підпису не буде, не до**етеся.

Однак все ж знайшлися користувачі мережі, які почали критикувати Марію, назвавши її зовнішній вигляд “вульгарщиною”, а також дорікнувши за нецензурну лексику.

Не вистачає кокошника і самовара до повноти картини. Матусю, непорядок, чому донька не відповідає вашим сімейно-моральним традиціям?

Без матюків нікуди.

Має вигляд на 30 років.

Навіщо матюкаєшся?

Що мама, що донька, – пишуть у коментарях під фото.

Оля Полякова не стала дивитися, як її доньку ображають, а тому підтримала Машу.

– Моя красуня! Ти нікому нічого не винна! Люди будуть п**діти завжди, на те в них і рот. Будь щасливою, вибирай себе, свій шлях, не обертайся і не слухай нічого, що може тебе зупинити! Люблю! Пишаюся! Ти золото, – написала співачка.

Варто зазначити, що Марія частеньо страждає від злісних коментаторів, які чіпляються то до її зовнішнього вигляду, то до підписів під фото.