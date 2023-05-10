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Має вигляд на 30 років. Полякова заступилася за свою старшу доньку після фото в театрі

10 Травня 2023, 18:11
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Оля Полякова

Співачка Оля Полякова заступилася за свою старшу доньку Марію, на яку знову накинулися хейтери.

18-річна спадкоємиця виконавиці оприлюднила фото в Instagram, зроблене в театрі. На ньому вона постала з укладкою, легким мейком і в квітковій сукні з декольте.

Маша передбачила те, що може политися хвиля негативу, а тому одразу залишила підпис до фото: Підпису не буде, не до**етеся.

Однак все ж знайшлися користувачі мережі, які почали критикувати Марію, назвавши її зовнішній вигляд “вульгарщиною”, а також дорікнувши за нецензурну лексику.

  • Не вистачає кокошника і самовара до повноти картини. Матусю, непорядок, чому донька не відповідає вашим сімейно-моральним традиціям?
  • Без матюків нікуди.
  • Має вигляд на 30 років.
  • Навіщо матюкаєшся?
  • Що мама, що донька, – пишуть у коментарях під фото.

Оля Полякова не стала дивитися, як її доньку ображають, а тому підтримала Машу.

– Моя красуня! Ти нікому нічого не винна! Люди будуть п**діти завжди, на те в них і рот. Будь щасливою, вибирай себе, свій шлях, не обертайся і не слухай нічого, що може тебе зупинити! Люблю! Пишаюся! Ти золото, – написала співачка.

Варто зазначити, що Марія частеньо страждає від злісних коментаторів, які чіпляються то до її зовнішнього вигляду, то до підписів під фото.

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