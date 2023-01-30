Співачка Оля Полякова заступилася за свою старшу доньку Марію, на яку накинулися хейтери.
Так, в Instagram Маша оприлюднила серію фото із Лондона. Там вона зараз живе та навчається. Очевидно, кадри сподобалися не всім, а тому дехто почав ображати 17-річну доньку Полякової.
– Страшко і в Англії страшко, – написала одна з користувачів мережі.
Оля не стала мовчати, а тому жорстко відповіла хейтерці: – Шм**а і в Instagram шм**а. Геть зі сторінки. Знайду – обличчя відкушу.
Ще один коментатор назвав Машу утриманкою.
– Мамкина ледацюга і утриманка, а без мами нічого б не досягла сама, – написав він.
Не пройшла Полякова і повз цей коментар: – А ти взагалі деб*л… Дивись, живеш же якось.
Інші користувачі мережі підтримали Машу, зазначивши, щоб вона не звертала уваги на злі язики.
Сам її пост був присвячений демонстрації звичайного життя за умов війни.
– Моє трохи щасливе життя нікому не цікаве, але, як пояснював мій дуже близький друг, який зараз захищає нашу Батьківщину на передовій: – Вони воюють із більшою силою, коли бачать, що їхні рідні чи друзі викладають щасливі фото, адже вони розуміють, що борються не за ілюзію, а за наші щасливі обличчя, – написала донька співачки.