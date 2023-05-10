Певица Оля Полякова заступилась за свою старшую дочь Марию, на которую вновь накинулись хейтеры.

18-летняя наследница исполнительницы обнародовала фото в Instagram, сделанное в театре. На нем она предстала с укладкой, легким мейком и в цветочном платье с декольте.

Маша предусмотрела то, что может политься волна негатива, а потому сразу оставила подпись к фото: — Подписи не будет, не до**етесь.

Однако все же нашлись пользователи сети, которые принялись критиковать Марию, назвав ее внешний вид “вульгаршиной”, а также упрекнув за нецензурную лексику.

Не хватает кокошника и самовара до полноты картины. Мамочка, не порядок, почему дочь не отвечает вашим семейно-нравственным традициям?

Без мата никуда.

Выглядит на 30 лет.

Зачем материшься?

Что мама, что дочь, — пишут в комментариях под фото.

Оля Полякова не стала смотреть, как ее дочь обижают, а потому поддержала Машу.

— Моя красавица! Ты никому ничего не должна! Люди будут п**деть всегда, на то у них и рот. Будь счастливой, выбирай себя, свой путь, не оборачивайся и не слушай ничего, что может тебя остановить! Люблю! Горжусь! Ты золото, — написала певица.

Стоит отметить, что Мария не редко страдает от злостных комментаторов, которые цепляются то к ее внешнему виду, то к подписям под фото.