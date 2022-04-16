Французький актор П’єр Рішар записав відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна. Він засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Актор сказав, що нічого не може виправдати вбивства жінок, дітей та мирних жителів.

– Пане президент, я добре знаю Росію, добре знаю її народ, який я люблю. Я добре знаю Україну і також добре знаю її народ, який теж люблю, і мене розриває на частини від того, як російська армія вторглася в Україну. І “вторглася” – це слабо сказано, – почав своє звернення П’єр.

Він зазначив, що це вторгнення, яке перетворилося на масові вбивства, називається варварством і це жахливо. Рішар зізнався, що щовечора дивиться новини з фотографіями та його більш ніж переповнюють емоції.

Також він зазначив, що захоплюється самовідданістю українців.

– Я хотів би сказати, пане міністре, що я багато думаю про вас, про ваш народ, про президента. Я високо ціную їхню сміливість, їхній дух протистояння, їхню самовідданність. Я їх високо ціную, я ними захоплююся, ось що я хотів вам сказати, – наголосив П’єр.

Актор висловив надію, що невдовзі все закінчиться, оскільки продовжувати війну – огидно.

Раніше підтримав Україну син рок-музиканта Джона Леннона, співак Джуліан. Він уперше публічно виконав трек свого батька Imagine.