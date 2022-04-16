Французский актер Пьер Ришар записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Он осудил полномасштабное вторжения России в Украину.

Актер сказал, что ничего не может оправдать убийства женщин, детей и мирный жителей.

— Господин президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю ее народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину и также хорошо знаю ее народ, который я тоже люблю, и меня разрывает на части от того, как российская армия вторглась в Украину. И “вторглась” – это слабо сказано, — начал свое обращение Пьер.

Он отметил, что это вторжение, которое превратилось в массовые убийства, называется варварством и это чудовищно. Ришар признался, что каждый вечер смотрит новости с фотографиями и его более чем переполняют эмоции.

Также он отметил, что восхищается самоотверженностью украинцев.

— Я бы хотел сказать, господин министр, что я много думаю о вас, о вашем народе, о президенте. Я высоко ценю их смелость, их дух противостояния, их самоотверженность. Я их высоко ценю, я ими восхищаюсь, вот, что я хотел вам сказать, — подчеркнул Пьер.

Актер выразил надежду, что вскоре все закончится, поскольку продолжать войну — омерзительно.

Ранее поддержал Украину сын рок-музыканта Джона Леннона, певец Джулиан. Он впервые публично исполнил трек своего отца Imagine.