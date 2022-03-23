Американський гурт Bon Jovi підтримав Україну. В Facebook він опублікував відео з Одеси, на якому мирні жителі готують мішки з піском для зміцнення міських об’єктів.

Усі дії у відео відбуваються під пісню гурту It’s my life. На узбережжі стоїть барабанна установка і доки інші збирають пісок у мішки, барабанщик задає їм ритм і настрій.

– Це ті, хто стоїть на своєму. Слава Україні! – підписали Bon Jovi публікацію.

Користувачі мережі подякували Bon Jovi за підтримку України.

Дякуємо за вашу підтримку та співчуття! Це дуже багато для нас значить. Моліться за мужніх людей України.

Чудові та сміливі люди, які захищають свою країну. Нехай вони досягнуть успіху в Україні.

Це 100% круто. В Україні все моє кохання, повага та підтримка. Я захоплююсь їхньою силою та хоробрістю. Нехай Бог захистить усіх і приведе їх до перемоги.

Так виглядають мужність, честь, рішучість та любов до Батьківщини. І цей барабанщик – клас!

У музичної теми нарешті є дивовижна причина. Народ України стоїть голосно та гордо.

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