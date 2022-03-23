Американський гурт Bon Jovi підтримав Україну. В Facebook він опублікував відео з Одеси, на якому мирні жителі готують мішки з піском для зміцнення міських об’єктів.
Усі дії у відео відбуваються під пісню гурту It’s my life. На узбережжі стоїть барабанна установка і доки інші збирають пісок у мішки, барабанщик задає їм ритм і настрій.
– Це ті, хто стоїть на своєму. Слава Україні! – підписали Bon Jovi публікацію.
Користувачі мережі подякували Bon Jovi за підтримку України.
- Дякуємо за вашу підтримку та співчуття! Це дуже багато для нас значить. Моліться за мужніх людей України.
- Чудові та сміливі люди, які захищають свою країну. Нехай вони досягнуть успіху в Україні.
- Це 100% круто. В Україні все моє кохання, повага та підтримка. Я захоплююсь їхньою силою та хоробрістю. Нехай Бог захистить усіх і приведе їх до перемоги.
- Так виглядають мужність, честь, рішучість та любов до Батьківщини. І цей барабанщик – клас!
- У музичної теми нарешті є дивовижна причина. Народ України стоїть голосно та гордо.
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