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Гурт Bon Jovi показав відео з Одеси та підтримав Україну

23 Березня 2022, 14:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Гурт Bon Jovi показав відео з Одеси та підтримав Україну
Джерело: Depositphotos

Американський гурт Bon Jovi підтримав Україну. В Facebook він опублікував відео з Одеси, на якому мирні жителі готують мішки з піском для зміцнення міських об’єктів.

Усі дії у відео відбуваються під пісню гурту It’s my life. На узбережжі стоїть барабанна установка і доки інші збирають пісок у мішки, барабанщик задає їм ритм і настрій.

– Це ті, хто стоїть на своєму. Слава Україні! – підписали Bon Jovi публікацію.

Користувачі мережі подякували Bon Jovi за підтримку України.

  • Дякуємо за вашу підтримку та співчуття! Це дуже багато для нас значить. Моліться за мужніх людей України.
  • Чудові та сміливі люди, які захищають свою країну. Нехай вони досягнуть успіху в Україні.
  • Це 100% круто. В Україні все моє кохання, повага та підтримка. Я захоплююсь їхньою силою та хоробрістю. Нехай Бог захистить усіх і приведе їх до перемоги.
  • Так виглядають мужність, честь, рішучість та любов до Батьківщини. І цей барабанщик – клас!
  • У музичної теми нарешті є дивовижна причина. Народ України стоїть голосно та гордо.
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