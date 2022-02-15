Популярна співачка Maruv (Анна Корсун) повідомила про свою вагітність.

Цю новину, мабуть, артистка приховувала довго, але наважилася розповісти 15 лютого – у свій 31 день народження. Батько малюка – чоловік Ані та за сумісництвом її менеджер Олександр Корсун.

Також Maruv опублікувала знімки, на яких помітний кругленький животик.

– Та дам! У мене сьогодні днюха, і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! Ми з Олександром Корсном в очікуванні малюка — вважаю це найдивовижнішим подарунком! – відзначила Maruv.

На знімках артистка позує в короткій латексній сукні, яка підкреслює її цікаве становище. Продовженням її образу слугують високі ботфорти. Доповнила вона це все масивною прикрасою із шипами.