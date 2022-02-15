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Maruv повідомила про вагітність та показала перші фото

15 Лютого 2022, 08:48
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Maruv повідомила про вагітність та показала перші фото

Популярна співачка Maruv (Анна Корсун) повідомила про свою вагітність.

Цю новину, мабуть, артистка приховувала довго, але наважилася розповісти 15 лютого – у свій 31 день народження. Батько малюка – чоловік Ані та за сумісництвом її менеджер Олександр Корсун.

Також Maruv опублікувала знімки, на яких помітний кругленький животик.

– Та дам! У мене сьогодні днюха, і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! Ми з Олександром Корсном в очікуванні малюка — вважаю це найдивовижнішим подарунком! – відзначила Maruv.

На знімках артистка позує в короткій латексній сукні, яка підкреслює її цікаве становище. Продовженням її образу слугують високі ботфорти. Доповнила вона це все масивною прикрасою із шипами.

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