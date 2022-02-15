Популярная певица Maruv (Анна Корсун) сообщила о своей беременности.

Эту новость по всей видимости артистка скрывала долго, но решилась рассказать 15 февраля — в свой 31 день рождения. Отец малыша — супруг Ани и по совместительству ее менеджер Александр Корсун.

Также Maruv опубликовала снимки, на которых заметно ее интересное положение.

— Та дам! У меня сегодня днюха и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александром Корсном в ожидании малыша — считаю это самым потрясающим подарком! — отметила Maruv.

На снимках артистка позирует в коротком латексном платье, которое подчеркивает ее интересное положение. Продолжением ее образу служат высокие ботфорты. Дополнила она это все массивным украшением с шипами.