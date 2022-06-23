Музичний продюсер Ігор Кондратюк висловився про заборону російської музики в Україні та зомбування громадян РФ.

Шоумен сказав, що задоволений такою забороною, оскільки це прогрес щодо адекватності держави та реакції на агресивні дії сусіда.

– Зараз там ще є багато незрозумілих речей, закон тільки-но вийшов… Має бути ще список так званих “хороших росіян”, як зараз заведено говорити, але загалом це правильна історія, яку потрібно було зробити ще в 2014 році, – зазначив продюсер.

Кондратюк підтримує дерусифікацію. Каже, голосував за зміни назв вулиць Києва.

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Прокоментував Ігор і відеозвернення до росіян, які записують українські зірки.

– Цілком безглуздо. Росіяни діляться щонайменше на дві категорії. Перша – зомбовані, які вірять у те, що їхня влада права. Друга – розумні, які розуміють, що те, що відбувається з 2014 року – це жах. До першої групи ви не достукаєтеся ніяк, це марна трата часу. Психіатри кажуть, що роззомбування зазомбованих ідеологією пропаганди людей є дуже складною медичною практикою, – зазначив Кондратюк.

Кондратюк каже, друга група розуміє, що відбувається, зокрема й деякі артисти, яких ми можемо заборонити, оскільки вони представляють РФ.

– Навіть якщо вони давно виїхали за кордон, все одно є представниками культури РФ та розуміють, що без очищення та покаяння вони для нас ніхто. Ось Андрій Макаревич це розуміє. Він у 2014 році заявив проти анексії Криму Росією, тому що у нього є мізки та гідність, – зазначив Ігор.

Продюсер вважає, що список дозволених російських артистів та їхньої музики має бути складений після закінчення повномасштабної війни та повернення всіх українських територій.

Фото: Ігор Кондратюк