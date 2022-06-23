Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк высказался о запрете российской музыки в Украине и зомбировании граждан РФ.

Шоумен сказал, что доволен таким запретом, поскольку это прогресс в плане адекватности государства и реакции на агрессивные действия соседа.

— Сейчас там еще есть много непонятных вещей, закон только вышел… Должен еще быть список так называемых “хороших россиян”, как сейчас принято говорить, но в общем это правильная история, которую нужно было сделать еще в 2014 году, — отметил продюсер.

Кондратюк поддерживает дерусификацию. Говорит, голосовал за изменения названий улиц Киева.

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Прокомментировал Игорь и видеообращения к россиянам, которые записывают украинские звезды.

— Совершенно глупо. Россияне делятся минимум на две категории. Первая — зомбированные, которые верят в то, что их власть права. Вторая — умные, которые понимают, что происходящее с 2014 года — это ужас. До первой группы вы не достучитесь никак, это пустая трата времени. Психиатры говорят, что раззомбирование зомбированных идеологией пропаганды людей — очень сложная медицинская практика, — отметил Кондратюк.

Кондратюк говорит, вторая группа понимает, что происходит, в том числе и некоторые артисты, которых мы можем запретить, поскольку они представляют РФ.

— Даже если они давно выехали за границу, все равно являются представителями культуры РФ и понимают, что без очищение и покаяние они для нас никто. Вот Андрей Макаревич это понимает. Он в 2014 году заявил против аннексии Крыма Россией потому что у него есть мозги и достоинство, — отметил Игорь.

Продюсер считает, что список разрешенных российских артистов и их музыки должен быть составлен после окончания полномасштабной войны и возвращения всех украинских территорий.

Фото: Игорь Кондратюк