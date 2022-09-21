Американський медіамагнат, співзасновник компанії Meta Марк Цукерберг стане батьком втретє. Дружина підприємця Прісцила Чан вагітна.

Радісною новиною Марк поділився в своєму Instagram, оприлюднивши фото з дружиною. У публікації він повідомив, що у них буде донька.

– Багато кохання. Радий поділитися, що наступного року у Макси та Августи буде нова молодша сестра, – написав Цукерберг.

Нагадаємо, що подружжя вже виховує двох доньок – шестирічну Максиму та п’ятирічну Августу.

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Одружилася пара 2012 року. Прісцила є співзасновницею і генеральним директором Facebook.

Зазначимо, що Цукерберг був одним із тих батьків, хто брав декретну відпустку з догляду за дітьми в 2015 та 2017 роках.