У декретну відпустку йдуть не лише матусі, а й татусі. В Україні це явище не таке популярне, однак у зарубіжних країнах не рідкість.

Часто ми чуємо історії, коли батьки приділяють дітям не стільки часу, скільки ті хотіли б. Популярні такі випадки і серед селебриті, оскільки в них постійно розписаний графік, проте є й ті, хто воліє відкласти всі свої справи.

Факти ICTV склали добірку зіркових татусів, які пішли в декретну відпустку.

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Кріштіану Роналду

Португальський футболіст Кріштіану Роналду був у декретній відпустці зі своїми першими трьома дітьми, які народилися завдяки сурогатним матерям.

Вперше Роналду став батьком у 2010 році. Тоді у футболіста з’явився син. У 2017 році на світ з’явилися близнюки.

Догляд за первістком Кріштіану здійснював один, з близнюками йому допомагала кохана Джорджина Родрігес, яка незабаром народила спортсмену двох доньок.

Марк Цукерберг

Американський медіамагнат Марк Цукерберг брав декретну відпустку в 2015 та 2017 роках у зв’язку з народженням доньки та сина.

Ба більше, після закінчення декрету узаконив оплачувану відпустку у своїй компанії батькам будь-якої статі на чотири місяці.

Меттью Макконахі

Серед тат, які брали відпустку з догляду за дитиною, й американський актор Меттью Макконахі.

Артист пішов у декретну відпустку після того, як його дружина Каміла Альвес народила доньку Віду в 2010 році. З дитиною Меттью сидів пів року.

Усього у подружжя троє дітей.

Джастін Тімберлейк

Американський співак Джастін Тімберлейк у перші дні народження сина Сайлас у 2015 році працював над новою платівкою. Побачивши, як складно його дружині Джесіці Біл, артист вирішив відкласти справи та зайнятися дитиною.

У 2020 році в подружжя народився другий син Фінеас. За Instagram Тімберлейка можна зрозуміти, що незважаючи на складний графік, він багато часу приділяє своїм спадкоємцям.

Каньє Вест

Скандальний американський репер Каньє Вест йшов у декретну відпустку двічі разом із дружиною Кім Кардаш’ян. Вперше після народження доньки Норт. Вдруге після появи на світ сина Сейнта.

Догляд за дітьми Вест поєднував зі своїми іншими справами.

Принц Вільям

Принц Вільям йшов у декретну відпустку двічі – у 2013 році, коли на світ з’явився принц Георг, і в 2015 році, коли народилася принцеса Шарлотта.

Вперше принц Вільям допомагав з доглядом за дитиною два тижні, другий – місяць, проте член королівської родини вважав за свій обов’язок підтримувати дружину Кейт Міддлтон та допомагати їй.

Коли народився принц Луї, принц Уельський повернувся до роботи через два дні.

Зазначимо, що це не всі зіркові татусі, які брали відпустку в зв’язку з народженням дітей та відкладали всі свої справи на другий план.