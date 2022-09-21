Американский медиамагнат, соучредитель компании Meta Марк Цукерберг станет отцом в третий раз. Жена предпринимателя Присцилла Чан беременна.

Радостной новостью Марк поделился в своем Instagram, обнародовав фото с женой. В публикации он сообщил, что у них будет дочь.

— Много любви. Рад поделиться, что в следующем году у Максы и Августы будет новая младшая сестра, — написал Цукерберг.

Напомним, что супруги уже воспитывают двоих дочерей — шестилетнюю Максиму и пятилетнюю Августу.

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Поженилась пара в 2012 году. Присцилла является соучредителем и генеральным директором Facebook.

Отметим, что Цукерберг является одним из тех отцов, кто брал декретный отпуск по уходу за детьми в 2015 и 2017 годах.