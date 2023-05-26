Висушені живі квіти та листочки різних форм, кольорів і розмірів стали справжнім модним трендом у манікюрі ще кілька років тому. Їх сушать і вирівнюють спеціальним чином, щоб вони могли щільно прилягати до нігтьової пластини і не заважати у повсякденних справах. Манікюр з сухоцвітами 2023: модні ідеї та цікаві кольори – читайте в матеріалі.

Кращі кольори для манікюру з сухоцвітами

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Говорячи про стильні сучасні нігті, не можна забувати вічну та універсальну палітру, яка містить такі кольори:

бежевий;

слонова кістка;

кава з молоком;

кремовий або молочний;

бірюзовий.

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Матовий манікюр із сухоцвітами

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Манікюр у матовому варіанті або поєднанні матового та глянсового покриття має красивий та доглянутий вигляд. Комбінування матового манікюру з квітами – справжній тренд 2023 року. Для того, аби зробити манікюр ошатнішим, можна використовувати стрази, фольгу або блискітки.

Манікюр із сухоцвітами на одній руці

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Сухоцвіти можна не використовувати на всіх нігтях, а тільки на одній руці. Це – один із способів дизайну із сухими квітами. У такому разі на іншу руку можна використовувати яскравий лак, який поєднуватиметься з бутонами.

Манікюр із сухоцвітами на двох пальцях

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Сухоцвіти також можна використовувати на нігтях як додатковий дизайн під ніжний топ. Квіти на кількох пальцях будуть дуже ніжними та красивими. Декоративні елементи та підкладку можна вибрати, виходячи із власних смакових уподобань.

Френч із дрібними сухоцвітами

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Французький манікюр вийшов за рамки звичної колірної гами і тепер не обмежується лише білими кінчиками, його палітра може містити як нейтральні, так і яскраві відтінки. Для основи можна використовувати будь-який колір. Наприклад, аквамариновий візерунок впишеться в естетику сухої французької лінії. Також мікс із дрібних однотонних або яскравих кольорів – у зоні вільного краю нігтів.

Яскраві нігті із сухоцвітами

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Рожеві, помаранчеві, червоні, жовті та бірюзові варіанти із засушеними квітами – так і просяться для дизайну літнього манікюру. Такі кольори та відтінки будуть максимально доречними влітку та весною.

Молочний манікюр із сухоцвітами

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Красива молочна (або біла) основа підкреслить природність дизайну та гарну форму нігтів. А стильні композиції із кольорових бутонів допоможуть зробити гарний манікюр. Наприклад, він може стати чудовою сезонною прикрасою. Так, засушені яскраві квіти гармонійними будуть влітку й навесні, а жовті — восени.