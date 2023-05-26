Высушенные живые цветы и листочки разных форм, цветов и размеров стали настоящим модным трендом в маникюре еще несколько лет назад. Их сушат и выравнивают специальным образом, чтобы они могли плотно прилегать к ногтевой пластине и не мешать повседневным делам. Маникюр с сухоцветами 2023: модные идеи и интересные цвета – читайте в материале.
Лучшие цвета для маникюра с сухоцветами
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Говоря о стильных современных ногтях, нельзя забывать вечную и универсальную палитру, включающую следующие цвета:
- бежевый;
- слоновая кость;
- кофе с молоком;
- кремовый или молочный;
- бирюзовый.
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Матовый маникюр с сухоцветами
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Маникюр в матовом варианте или сочетании матового и глянцевого покрытия выглядит красиво и ухоженно. Комбинирование матового маникюра с цветами – настоящий тренд 2023 года. А чтобы сделать маникюр более нарядным, можно использовать стразы, фольгу или блестки.
Маникюр с сухоцветами на одной руке
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Сушеные цветы можно не использовать на всех ногтях, а только на одной руке. Это один из способов дизайна с сухими цветами. В таком случае на другую руку можно использовать яркий лак, сочетающийся с бутонами.
Маникюр с сухоцветами на двух пальцах
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Сухоцветы можно использовать на ногтях как дополнительный дизайн под нежный топ. Цветы на нескольких пальцах будут смотреться очень нежно и красиво. Декоративные элементы и подкладку можно выбрать, исходя из собственных вкусовых предпочтений.
Френч с мелкими сухоцветами
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Французский маникюр вышел за рамки привычной цветовой гаммы и теперь не ограничивается белыми кончиками, его палитра может содержать как нейтральные, так и яркие оттенки. Для основания можно использовать любой цвет. К примеру, аквамариновый узор впишется в эстетику сухой французской линии. Также микс из мелких однотонных или ярких цветов в зоне свободного края ногтей.
Яркие ногти с сухоцветами
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Розовые, оранжевые, красные, желтые и бирюзовые варианты с засушенными цветами так и просятся для дизайна летнего маникюра. Такие цвета и оттенки будут максимально уместны и летом, и весной.
Молочный маникюр с сухоцветами
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Красивая молочная (или белая) основа подчеркнет естественность дизайна и хорошую форму ногтей. А стильные композиции из цветных бутонов помогут сделать отличный маникюр. Например, он может стать отличным сезонным украшением. Так, засушенные яркие цветы будут гармонично выглядеть летом и весной, а желтые – осенью.