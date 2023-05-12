Короткі нігті – справжній тренд манікюру 2023. Адже попри те, що вони досить практичні, ще й до того майже ніколи не ламаються. А також – універсальні, тож будуть актуальними у будь-якій ситуації та події. Літній манікюр на короткі нігті 2023: який дизайн зробити – читайте в матеріалі.

Леопардовий принт на коротких нігтях 2023

Леопардовий принт на ваших нігтях може бути доволі лаконічним і стильним. Однак у цьому разі будьте обережні – не перестарайтеся. Досить одного нігтя з леопардовим малюнком, щоб додати образу пікантності та перчинки.

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Пастельні нігті

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Якщо вам недостатньо пастельного відтінку, для цікавості можете додати цікаві деталі на вашому середньому пальці. Вони зроблять цю комбінацію красивішою, а водночас добре підходять для повсякденного використання.

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Мінімалістичний манікюр у білому кольорі

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Такий манікюр відмінно підійде тим дівчатам, які люблять короткі та прості нігті. На білу основу можна додати креативні деталі – трикутники, зірочки або сердечка. Однак і без них дизайн здаватиметься ніжним і ефектним.

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Цікаві дизайни у різних кольорах

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У 2023 в моду входить коров’ячий принт на нігтях. Він доволі цікавий та естетичний. Крім того, в цьому році набуває популярності яскравий френч (фуксія, червоний, багряний тощо).

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Червоні нігті

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Класика, яка вважається одним з найпопулярніших кольорів для манікюру. Однак, щоб ваші нігті не були занадто класичними, додайте блиску. Ви можете пофарбувати деякі свої нігті в червоний колір, а на інших намалювати незвичний принт.

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Манікюр із зірочками

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Прозорі нігті підходять на всі випадки життя. Додавання зірок прекрасно удосконалить їх. Це – доречний манікюр для якоїсь святкової події. Із ними ви будете стильною і сучасною.

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Геометрія на нігтях

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Геометричні візерунки виглядають нетипово навіть на таких коротких нігтях. Ви повинні вибрати тільки колір, який вам більше подобається. Наприклад, поєднання темно-синього, білого і світло-блакитного лаку може зробити ваші нігті чудовими й сучасними.

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Бузковий манікюр

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Бузок досі залишається одним із головних відтінків цього сезону. З цим статусом він став модним кольором для гелевих нігтів, тому не дивно, що це настільки подобається жінкам. Ви можете носити його матовим, блискучим або з невеликою кількістю блискіток.