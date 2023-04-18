Часто дівчата обирають дизайн манікюру за кілька годин до походу до салону. У результаті багато хто вирішує робити невигадливий нюд.
Але можна спробувати зробити манікюр за знаком вашого зодіаку. Манікюр за знаком зодіаку 2023: які кольори та відтінки вибрати – читайте у матеріалі.
Овен
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Овен – творча особистість. Тому в такому випадку можна грати з кольором та малюнками, додавати візерунки та орнаменти. Яскравий, незвичайний та оригінальний манікюр – ідеальний варіант для цього знака зодіаку. Можна вибирати такі кольори: червоний, бірюзовий, коричневий, зелений.
Телець
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Тельцям можна придивитися до ніжних нюдових відтінків, які вже стали такою ж класикою, як і червоний. Нейтральні кольори особливо добре підійдуть тим, хто змушений дотримуватися суворого дрес-коду і не може собі дозволити використовувати яскраві фарби на нігтьовій пластині.
Близнюки
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Яскравим і безпосереднім Близнюкам припаде до смаку тренд на інфантильність, який захопив подіуми цього сезону. Як ніколи популярні прості, наче дитячі малюнки: смайлики, квіточки, хмари, сонце та веселка – одним словом все те, що люблять малювати діти. Можна вибрати один малюнок, а можна розташувати різні на кожному нігті.
Рак
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Ракам можна звернути свою увагу на романтичні кольори: рожевий та червоний. Манікюр може бути однотонним, а може поєднувати в собі обидва ці кольори. Що стосується відтінку, вибирайте той, що вам більше до смаку: це може бути ніжний відтінок півонії, класичний рожевий або соковита фуксія.
Лев
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Яскраві, сильні та впевнені у собі Леви люблять виділятися з натовпу, тому простий мінімалістичний манікюр не дуже підійде.
Цього сезону представникам вогняного знаку зодіаку можна обирати блискучий манікюр. Це може бути зовсім дрібний глітер, великий декор з блискітками та стразами або дзеркальне втирання. Головне, щоб нігті сяяли якомога яскравіше.
Діва
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Розумний і раціональний знак Зодіаку Діви любить лад у всьому. Щоб трохи втихомирити й заспокоїти цей знак, слід вибирати красиві, м’які відтінки: перлові, сірі, білі, а також трохи яскравіші – наприклад, світло-зелені та коричневі.
Терези
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Повітряні та мрійливі Терези знаходяться у вічному пошуку балансу та гармонії. Їм підійдуть природні чи пастельні, спокійні відтінки, цікаві, мінімалістичні дизайни (френч, втирання, фольга).
Скорпіон
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Для Скорпіонів характерні скритність, загадковість та сильні емоції. Найкращі кольори для представників цього знака – чорний, бордовий, темно-коричневий та інші містичні кольори.
Стрілець
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Харизматичний Стрілець приваблює лідерськими якостями. Під цим знаком зодіаку живуть ідейні натхненники та просто активні творчі люди. Для Стрільця підійде яскравий манікюр у коричневих тонах чи ніжних кольорах.
Козеріг
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Розважливий, практичний та дисциплінований, він не любить витрачати час на складні дизайнерські вишукування. Якщо ти любиш ніжні кольори, можна доповнити кольори стемпінгом, слайдерами, кольоровими базами з блискітками.
Водолій
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Водолії ексцентричні, незалежні та розумні. Розвинути їхні таланти допоможе манікюр у стилі битого скла: на нігті наносяться голографічні шматочки спеціальної плівки, які химерно заломлюють світло. Добре підходять для цих знаків неонові відтінки, яскраві кольори.
Риби
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У Риб дуже розвинена інтуїція, а посилити її може перлинний та білий кольори. Також варто спробувати яскравіші відтінки: зелений, рожевий, темно-синій, бірюзовий у доповненні з мармуровим дизайном.