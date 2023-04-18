Часто дівчата обирають дизайн манікюру за кілька годин до походу до салону. У результаті багато хто вирішує робити невигадливий нюд.

Але можна спробувати зробити манікюр за знаком вашого зодіаку. Манікюр за знаком зодіаку 2023: які кольори та відтінки вибрати – читайте у матеріалі.

Овен

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Овен – творча особистість. Тому в такому випадку можна грати з кольором та малюнками, додавати візерунки та орнаменти. Яскравий, незвичайний та оригінальний манікюр – ідеальний варіант для цього знака зодіаку. Можна вибирати такі кольори: червоний, бірюзовий, коричневий, зелений.

Телець

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Тельцям можна придивитися до ніжних нюдових відтінків, які вже стали такою ж класикою, як і червоний. Нейтральні кольори особливо добре підійдуть тим, хто змушений дотримуватися суворого дрес-коду і не може собі дозволити використовувати яскраві фарби на нігтьовій пластині.

Близнюки

Яскравим і безпосереднім Близнюкам припаде до смаку тренд на інфантильність, який захопив подіуми цього сезону. Як ніколи популярні прості, наче дитячі малюнки: смайлики, квіточки, хмари, сонце та веселка – одним словом все те, що люблять малювати діти. Можна вибрати один малюнок, а можна розташувати різні на кожному нігті.

Рак

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Ракам можна звернути свою увагу на романтичні кольори: рожевий та червоний. Манікюр може бути однотонним, а може поєднувати в собі обидва ці кольори. Що стосується відтінку, вибирайте той, що вам більше до смаку: це може бути ніжний відтінок півонії, класичний рожевий або соковита фуксія.

Лев

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Яскраві, сильні та впевнені у собі Леви люблять виділятися з натовпу, тому простий мінімалістичний манікюр не дуже підійде.

Цього сезону представникам вогняного знаку зодіаку можна обирати блискучий манікюр. Це може бути зовсім дрібний глітер, великий декор з блискітками та стразами або дзеркальне втирання. Головне, щоб нігті сяяли якомога яскравіше.

Діва

Розумний і раціональний знак Зодіаку Діви любить лад у всьому. Щоб трохи втихомирити й заспокоїти цей знак, слід вибирати красиві, м’які відтінки: перлові, сірі, білі, а також трохи яскравіші – наприклад, світло-зелені та коричневі.

Терези

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Повітряні та мрійливі Терези знаходяться у вічному пошуку балансу та гармонії. Їм підійдуть природні чи пастельні, спокійні відтінки, цікаві, мінімалістичні дизайни (френч, втирання, фольга).

Скорпіон

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Для Скорпіонів характерні скритність, загадковість та сильні емоції. Найкращі кольори для представників цього знака – чорний, бордовий, темно-коричневий та інші містичні кольори.

Стрілець

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Харизматичний Стрілець приваблює лідерськими якостями. Під цим знаком зодіаку живуть ідейні натхненники та просто активні творчі люди. Для Стрільця підійде яскравий манікюр у коричневих тонах чи ніжних кольорах.

Козеріг

Розважливий, практичний та дисциплінований, він не любить витрачати час на складні дизайнерські вишукування. Якщо ти любиш ніжні кольори, можна доповнити кольори стемпінгом, слайдерами, кольоровими базами з блискітками.

Водолій

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Водолії ексцентричні, незалежні та розумні. Розвинути їхні таланти допоможе манікюр у стилі битого скла: на нігті наносяться голографічні шматочки спеціальної плівки, які химерно заломлюють світло. Добре підходять для цих знаків неонові відтінки, яскраві кольори.

Риби

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У Риб дуже розвинена інтуїція, а посилити її може перлинний та білий кольори. Також варто спробувати яскравіші відтінки: зелений, рожевий, темно-синій, бірюзовий у доповненні з мармуровим дизайном.