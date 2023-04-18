Часто девушки выбирают дизайн маникюра за несколько часов до похода в салон. В итоге многие решают делать незатейливый нюд.
Но можно попробовать сделать маникюр по знаку вашего зодиака. Маникюр по знаку зодиака 2023: какие цвета и оттенки выбрать – читайте в материале.
Овен
Переглянути цей допис в Instagram
Овен — творческая личность. Поэтому в таком случае можно играть с цветом и рисунками, добавлять узоры и орнаменты. Яркий, необычный и оригинальный маникюр — идеальный вариант для этого знака зодиака. Можно выбирать такие цвета: красный, бирюзовый, коричневый, зеленый.
Телец
Переглянути цей допис в Instagram
Созидательным Тельцам можно приглядеться к нежным нюдовым оттенкам, которые уже стали такой же классикой, как и красный. Нейтральные цвета особенно хорошо подойдут тем, кто вынужден соблюдать строгий дресс-код и не может себе позволить использовать яркие краски на ногтевой пластине.
Близнецы
Переглянути цей допис в Instagram
Ярким и непосредственным Близнецам придется по вкусу тренд на инфантильность, захвативший подиумы в этом сезоне. Как никогда популярны простые, будто детские рисунки: смайлики, цветочки, облака, солнце и радуга – одним словом все то, что любят рисовать дети. Можно выбрать один рисунок, а можно расположить разные на каждом ногте.
Рак
Переглянути цей допис в Instagram
Ракам можно обратить свое внимание на романтичные цвета: розовый и красный. Маникюр может быть однотонным, а может сочетать в себе оба этих цвета. Что касается оттенка, выбирайте тот, что вам больше по вкусу: это может быть нежный оттенок пиона, классический розовый или сочная фуксия.
Лев
Переглянути цей допис в Instagram
Яркие, сильные и уверенные в себе Львы любят выделяться из толпы, поэтому простой минималистичный маникюр не сильно для них подойдет.
В этом сезоне представителям этого огненного знака зодиака можно выбирать блестящий маникюр. Это может быть совсем мелкий глиттер, крупный декор с блестками и стразами или зеркальная втирка. Главное, чтобы ногти сияли как можно ярче.
Дева
Переглянути цей допис в Instagram
Умный и рациональный знак Зодиака, Девы обожают порядок во всем. Чтобы немного усмирить и успокоить этот знак, следует выбирать красивые, мягкие оттенки: жемчужные, серые, белые, а также чуть более яркие — например, светло-зеленые и коричневые.
Весы
Переглянути цей допис в Instagram
Воздушные и мечтательные Весы находятся в вечном поиске баланса и гармонии. Им подойдут естественные или пастельные, спокойные оттенки, интересные, минималистичные дизайны (френч, втирка, фольга).
Скорпион
Переглянути цей допис в Instagram
Для Скорпионов характерны скрытность, загадочность и сильные эмоции. Лучшие цвета для представителей этого знака — черный, бордовый, темно-коричневый и другие мистические цвета.
Стрелец
Переглянути цей допис в Instagram
Харизматичный Стрелец притягивает лидерскими качествами. Под этим знаком зодиака живут идейные вдохновители и просто активные творческие люди. Для Стрельца подойдет яркий маникюр в коричневых тонах или нежных цветах.
Козерог
Переглянути цей допис в Instagram
Рассудительный, практичный и дисциплинированный, он не любит тратить время на сложные дизайнерские изыски. Если ты любишь нежные цвета, можно дополнить цвета стемпингом, слайдерами, цветными базами с блестками и поталью.
Водолей
Переглянути цей допис в Instagram
Водолеи эксцентричны, независимы и умны. Развить их таланты поможет маникюр в стиле битого стекла: на ногти наносятся голографические кусочки специальной пленки, которые затейливым образом преломляют свет. Хорошо подходит для этих знаков неоновые оттенки, яркие цвета.
Рыбы
Переглянути цей допис в Instagram
У Рыб очень развита интуиция, а усилить ее может жемчужный и белый цвета. Также стоить попробовать более яркие оттенки: зеленый, розовый, темно-синий, бирюзовый в дополнении с мраморным дизайном.