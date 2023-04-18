Іноді дівчата перед тим, як йти на манікюр, враховують особливості місяця, який підходить для лікування та відновлення нігтьової структури, прискорення росту нігтів, ефективних процедур нарощування тощо.

Манікюр за місячним календарем 2023: коли найкраще займатися нігтями – читайте у матеріалі.

Манікюр за місячним календарем 2023: січень

Гармонійні дні січневого місяця для манікюру за місячним календарем: з 1 по 5, 11-12 та з 28 по 31. 30 та 31 січня 2023 – це найкращий час для стрижки нігтів. Підрізання нігтів викличе прискорення їхнього росту саме в ці дати.

Манікюр у лютому 2023: місячний календар

Кращі дні для манікюру та дизайну нігтів за місячним календарем: 1; 7, 8; 16, 17, 24, 25, 27, 28. А ось 1, 27 та 28 лютого 2023 – дні активного зростання місяця в динамічних Близнюках. Ці дні підходять для корекції та підрізання нігтів.

Манікюр за місячним календарем у березні 2023

Найкращі дні в березні 2023 року для манікюру за місячним календарем: з 4 по 6, 8, 16, 17, 24, 27, 31. 26 та 27 березня 2023 – фаза зростання місяця у Близнюках. Ці дні вдалі для профілактики та лікування захворювань нігтів, підрізання.

Манікюр у квітні 2023: місячний календар

Найкращі дні для манікюру та догляду за нігтями за місячним календарем: 1, 2, 3, 12, 13, 21, 24, 27, 30 квітня.

А ось 22, 23, 24, квітня – сприятливі дати для підрізання та стрижки нігтів.

У цей період найкраще розпочинати лікування нігтьових пластин, використовувати гігієнічні та лікувальні покриття.

Манікюр у травні 2023: місячний календар

Манікюр за місячним календарем найкраще робити в такі травневі дати: 1, 9, 10, 20, 21, 25 і 29. 20 і 21 травня 2023 року буде легкий зростальний місяць у Близнюках.

Ці дні дуже сприятливі для підрізання нігтів, лікувальних і відновлювальних процедур.

При використанні гелів та лаків з вітамінами та мінералами, цей місяць забезпечить харчування та зміцнення ваших нігтів, оскільки прискорює доставлення корисних речовин у нігтьову пластину.

Манікюр у червні 2023: місячний календар

Місячні дні червня 2023 року для манікюру за місячним календарем: 3, 5, 6, 14, 15, 21, 24, 26, 27. При цьому, манікюр 3, 26, 27 червня додасть ефект лікувальних і відновлювальних процедур з нігтями, їх поліпшення структури у майбутньому (вони зростатимуть міцнішими та здоровішими).

Манікюр за місячним календарем у липні 2023

Найпозитивніші дні місяця для манікюрних процедур за місячним календарем: 1, 2, 4, 11, 12, 21, 22, 28 та 31.

А 4, 11, 12, 21, 22 і 30 липня – найнадійніша і найбезпечніша енергетика місяця в знаках Землі, благотворна для маніпуляцій з нігтями, підрізання пластини й т.д.

Манікюр у серпні 2023: місячний календар

Найгармонійніші дні для манікюру за місячним календарем: 7, 8, 9, 17, 18, 24, 28 серпня. Також з 24 по 26 серпня 2023 року обрізання нігтів викличе прискорення їх зростання – такий вплив стрімкого зростання місяця в Стрільці.

Манікюр у вересні 2023: місячний календар

Слушні дні для вересневого манікюру за місячним календарем: 4, 5, 13 і з 21 по 24. При цьому 21 і 22 вересня 2023 року – пару днів поспіль місяць буде рости в Стрільці, що сприятливо для обпилювання, підрізання та стрижки нігтів (так вони зростатимуть швидше).

Манікюр за місячним календарем у жовтні 2023

Найкращі дні жовтня для манікюру за місячним календарем: 1, 2, 11, 12; з 18 по 21 та 29-30. А 18 та 19 жовтня 2023 – зростання місяця у Стрільці (прекрасні дні для того, щоб розлучитися з сухими ламкими нігтями, оновити та покращити їхню структуру в майбутньому).

Манікюр у листопаді 2023: місячний календар

Актуальні дні листопада для гарного манікюру за місячним календарем: 7, 8, 14, 17, 25 та 26. 14 та 15 листопада 2023 року місяць буде у фазі зростання у Стрільці. Ці дати добре підходять для підстригання нігтів (це прискорить їх зростання і покращить структуру).

Манікюр у грудні 2023: місячний календар

Найкращі дні для грудневого манікюру за місячним календарем: з 4 по 6, з 13 по 15, з 22 до 25, 31. При цьому 13, 24 і 25 грудня найкраще приводити в порядок шкіру рук і нігті напередодні нового року.