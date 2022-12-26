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Мамин помічник: Тіна Кароль показала, як готує вечерю з підрослим сином

26 Грудня 2022, 13:40
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тина Кароль с сыном
Джерело: Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль показала, як готувала з сином Веніаміном святкову різдвяну вечерю. Сімейними кадрами артистка поділилася з шанувальниками в Instagram-stories.

Так, Різдво виконавиця провела разом зі спадкоємцем, показавши, як вони в домашньому вбранні готують курку в духовці і роблять салат.

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Відео, які Тіна Кароль оприлюднила в соцмережі, супроводжувалися піснями Добрий вечір тобі, пане господарю і Нова радість стала в її виконанні.

Згодом артистка також опублікувала їхні спільні фото, на яких вони постали вже в більш святковому одязі. Варто зазначити, що 14-річний Веніамін вже вище зіркової мами, а риси його обличчя дуже схожі на батькові.

Тіна Кароль із сином Веніаміном

Нагадаємо, чоловік Тіни Кароль, який також є батьком Веніаміна, помер в 2013 році від раку шлунка.

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