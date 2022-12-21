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Квартира, автомобіль, форма: Тіна Кароль про підсумки роботи свого фонду за час війни

21 Грудня 2022, 09:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тина Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль підбила підсумки роботи свого фонду за час повномасштабної війни, назвавши допомогу, яку їм вдалося надати.

В Instagram артистка зазначила, що добрі справи маленькими не бувають, а тому кожна – дуже важлива. Виконавиця розповіла, що її фонд цього року надав допомогу онкологічним лікарням у Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому, Мукачеві, Харкові, Луцьку, Одесі, Львові та Дергачі на загальну суму понад 1,5 млн грн.

Окремим напрямком роботи фонду у 2022 році стала допомога українцям, які постраждали від військових дій РФ проти України, а також підтримка дітей наших захисників.

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– Tina Karol Foundation придбав квартиру сім’ї дев’ятирічного Єгора з Маріуполя, який вів щоденник з підвалу будинку в окупованому місті, реалізував проєкт Шкільний рюкзак, в рамках якого було закуплено необхідні шкільне приладдя для дітей полку Азов, які пішли в перший клас, придбав автомобіль для розвідувальної групи ЗСУ, купив утеплену форму для прикордонних загонів ЗСУ, а далі буде, – зазначила Тіна Кароль.

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Благодійність Тіна Кароль
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