Співачка Тіна Кароль підбила підсумки роботи свого фонду за час повномасштабної війни, назвавши допомогу, яку їм вдалося надати.
В Instagram артистка зазначила, що добрі справи маленькими не бувають, а тому кожна – дуже важлива. Виконавиця розповіла, що її фонд цього року надав допомогу онкологічним лікарням у Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому, Мукачеві, Харкові, Луцьку, Одесі, Львові та Дергачі на загальну суму понад 1,5 млн грн.
Окремим напрямком роботи фонду у 2022 році стала допомога українцям, які постраждали від військових дій РФ проти України, а також підтримка дітей наших захисників.
– Tina Karol Foundation придбав квартиру сім’ї дев’ятирічного Єгора з Маріуполя, який вів щоденник з підвалу будинку в окупованому місті, реалізував проєкт Шкільний рюкзак, в рамках якого було закуплено необхідні шкільне приладдя для дітей полку Азов, які пішли в перший клас, придбав автомобіль для розвідувальної групи ЗСУ, купив утеплену форму для прикордонних загонів ЗСУ, а далі буде, – зазначила Тіна Кароль.