Співачка Тіна Кароль підбила підсумки роботи свого фонду за час повномасштабної війни, назвавши допомогу, яку їм вдалося надати.

В Instagram артистка зазначила, що добрі справи маленькими не бувають, а тому кожна – дуже важлива. Виконавиця розповіла, що її фонд цього року надав допомогу онкологічним лікарням у Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому, Мукачеві, Харкові, Луцьку, Одесі, Львові та Дергачі на загальну суму понад 1,5 млн грн.

Окремим напрямком роботи фонду у 2022 році стала допомога українцям, які постраждали від військових дій РФ проти України, а також підтримка дітей наших захисників.

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