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Мамин помощник: Тина Кароль показала, как готовит ужин с подросшим сыном

26 декабря 2022, 13:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тина Кароль с сыном
Источник: Тина Кароль

Певица Тина Кароль показала, как готовила с сыном Вениамином праздничный рождественский ужин. Семейными кадрами артистка поделилась с поклонниками в Instagram-stories.

Так, Рождество исполнительница провела вместе с наследником, показав, как они в домашнем одеянии готовят курицу в духовке и делают салат.

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Видео, которые Тина Кароль обнародовала в соцсети, сопровождались песнями Добрий вечір тобі, пане господарю и Нова радість стала в ее исполнении.

Позже артистка также опубликовала их совместные фото, на которых они предстали уже в более праздничной одежде. Стоит отметить, что 14-летний Вениамин уже выше звездной мамы, а черты его лица очень похожи на отцовские.

Тіна Кароль із сином Веніаміном

Напомним, муж Тины Кароль, который также является отцом Вениамина, умер в 2013 году от рака желудка.

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Різдво Тина Кароль
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