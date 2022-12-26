Певица Тина Кароль показала, как готовила с сыном Вениамином праздничный рождественский ужин. Семейными кадрами артистка поделилась с поклонниками в Instagram-stories.

Так, Рождество исполнительница провела вместе с наследником, показав, как они в домашнем одеянии готовят курицу в духовке и делают салат.

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Видео, которые Тина Кароль обнародовала в соцсети, сопровождались песнями Добрий вечір тобі, пане господарю и Нова радість стала в ее исполнении.

Позже артистка также опубликовала их совместные фото, на которых они предстали уже в более праздничной одежде. Стоит отметить, что 14-летний Вениамин уже выше звездной мамы, а черты его лица очень похожи на отцовские.

Напомним, муж Тины Кароль, который также является отцом Вениамина, умер в 2013 году от рака желудка.