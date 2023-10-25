Стендап-комікеса Лєра Мандзюк розповіла, що в дитинстві її били старші брати. За це артистка їх досі не пробачила.

Каже, коли таке було, вона тикала в садок. Скарги комусь із близьких не допомагали.

– Було таке, що мене бив брат ременем і я скаржуся мамі, могло виявитися, що це вона його попросила за щось мене покарати, щоб вона мене не била. Потім мама зрозуміла, що це ніби прикольний пульт управління і погрожувала братом, – поділилася Мандзюк.

Додає, якщо дитина з міста, вона може поскаржитися сусідам, вчителям, які можуть звернути на це увагу та викликати поліцію. В її ж умовах вона не могла нікому цього розповісти, оскільки жила в маленькому містечку, де всі й так усе знають, і практично в кожному будинку відбувається схоже.

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Вважає, що в теорії братів пробачити може, але на це потрібен час.

– Чи пробачила я? Ні. Можливо, тому що ніхто не просив прощення, вони не розуміють, що не так, – сказала комікеса.

Варто зазначити, що дітей бити категорично не можна. Це точно не дієвий метод виховання.