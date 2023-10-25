Лера Мандзюк рассказала об абьюзе в семье - ее били старшие братья | Life

Стендап-комикесса Лера Мандзюк рассказала, что в детстве ее били старшие братья. За это артистка их до сих пор не простила.

Говорит, когда такое было, она тикала в сад. Жалобы кому-то из близких не помогали.

— Было такое, что меня бил брат ремнем и я жалуюсь маме, могло оказаться, что это она его попросила за что-то меня наказать, чтобы она меня не била. Потом мама поняла, что это будто прикольный пульт управления и угрожала братом, — поделилась Мандзюк.

Добавляет, если ребенок из города, он может пожаловаться соседям, учителям, которые могут обратить на это внимание и вызвать полицию. В ее же условиях она не могла никому этого рассказать, поскольку жила в маленьком городке, где все и так все знают, и практически в каждом доме происходит похожее.

Сейчас смотрят

Считает, что в теории братьев простить может, но на это нужно время.

— Простила ли я? Нет. Возможно, потому что никто не просил прощение, они не понимают, что не так, — сказала комикесса.

Стоит отметить, что детей бить категорически нельзя. Это точно не действенный метод воспитания.