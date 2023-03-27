Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Мама Орландо Блума выучила гимн Украины и передала послание Зеленскому

27 марта 2023, 15:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Орландо Блум
Источник: Depositphotos

Голливудский актер Орландо Блум признался, что его мама выучила гимн Украины, однако поет его на английском. Также она передала послание для президента Владимира Зеленского.

Об этом стало известно из Instagram советницы по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Дарьи Заривной. Так, она обнародовала фото, на котором запечатлен актер, Зеленский и Ермак.

Орландо Блум

Сейчас смотрят

— Тут Орландо Блум рассказывает, что его мама выучила гимн Украины и теперь поет его на английском. И что сказала ему: — Если увидишь президента Зеленского, передай, что они обязательно должны победить, — поделилась Дарья.

Читайте также:
Владимир Зеленский и Орландо БлумСмелые и сильные: Владимир Зеленский встретился с Орландо Блумом

Ранее мы писали о том, что Орландо Блум приехал в Украину. Он посетил города Киев и Ирпень, где побывал в одной из школ, а также село Демидов, где увидел страшные последствия войны.

Теги
Владимир Зеленский Орландо Блум Підтримка України
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь