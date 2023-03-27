Голливудский актер Орландо Блум признался, что его мама выучила гимн Украины, однако поет его на английском. Также она передала послание для президента Владимира Зеленского.

Об этом стало известно из Instagram советницы по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Дарьи Заривной. Так, она обнародовала фото, на котором запечатлен актер, Зеленский и Ермак.

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— Тут Орландо Блум рассказывает, что его мама выучила гимн Украины и теперь поет его на английском. И что сказала ему: — Если увидишь президента Зеленского, передай, что они обязательно должны победить, — поделилась Дарья.

Ранее мы писали о том, что Орландо Блум приехал в Украину. Он посетил города Киев и Ирпень, где побывал в одной из школ, а также село Демидов, где увидел страшные последствия войны.