Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Сміливі та сильні: Володимир Зеленський зустрівся з Орландо Блумом

27 Березня 2023, 08:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Владимир Зеленский и Орландо Блум
Джерело: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з британським актором Орландо Блумом.

Як посол доброї волі UNICEF, Орландо підтримає проєкти з надання гуманітарної допомоги та відновлення об’єктів інфраструктури, орієнтовані на забезпечення інтересів українських дітей.

Серед пріоритетів також – розвиток системи сімейного догляду за дітьми, позбавленими батьківського піклування, розвиток інфраструктури для раннього дитячого розвитку, створення молодіжних проєктів і стартапів.

Зараз дивляться

Під час зустрічі із Зеленським, Блум сказав, що вражений сміливістю і стійкістю українців, які, незважаючи на війну, залишаються сильними.

– Дякую за ваш візит, який є важливим меседжем. Для нас має велике значення те, що світ знає, що відбувається в Україні під час війни. Звичайно, дякую за ту допомогу, яку ви надаєте безпосередньо дітям, – зазначив президент.

Також зустрівся Орландо Блум і з псом-піротехніком на прізвисько Патрон.

Раніше ми писали про те, що Орландо Блум приїхав в Україну. Він відвідав міста Київ та Ірпінь, де побував в одній зі шкіл, а також село Демидів, де побачив страшні наслідки війни.

Читайте також:
Орландо БлумОрландо Блум зустрівся з біженцями у Молдові та розповів, що відчувають українці

Джерело
Офіс президента
Теги
Володимир Зеленський Орландо Блум
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь