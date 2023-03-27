Президент України Володимир Зеленський зустрівся з британським актором Орландо Блумом.

Як посол доброї волі UNICEF, Орландо підтримає проєкти з надання гуманітарної допомоги та відновлення об’єктів інфраструктури, орієнтовані на забезпечення інтересів українських дітей.

Серед пріоритетів також – розвиток системи сімейного догляду за дітьми, позбавленими батьківського піклування, розвиток інфраструктури для раннього дитячого розвитку, створення молодіжних проєктів і стартапів.

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Під час зустрічі із Зеленським, Блум сказав, що вражений сміливістю і стійкістю українців, які, незважаючи на війну, залишаються сильними.

– Дякую за ваш візит, який є важливим меседжем. Для нас має велике значення те, що світ знає, що відбувається в Україні під час війни. Звичайно, дякую за ту допомогу, яку ви надаєте безпосередньо дітям, – зазначив президент.

Також зустрівся Орландо Блум і з псом-піротехніком на прізвисько Патрон.

Раніше ми писали про те, що Орландо Блум приїхав в Україну. Він відвідав міста Київ та Ірпінь, де побував в одній зі шкіл, а також село Демидів, де побачив страшні наслідки війни.