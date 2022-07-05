У мережі з’явилися фотографії онуки російської співачки Алли Пугачової. Донька племінника артистки росте її маленькою копією.

В 2020 році в племінника Алли Пугачової Владислава та його дружини Гузелі народилася донька Алла. Мама дівчинки вирішила поділитись її фотографіями.

Крім спільного імені, у дівчинки також схожі риси обличчя із зірковою бабусею.

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– Алла Пугачова росте! У вересні до садка збираємося почати ходити на пів дня. Відпочиваємо влітку в Москві, оскільки за станом Влада ми не можемо їздити. Вона вже стала самостійною. 3 серпня їй буде два роки. Вона копія Пугачових, – зазначила дружина племінника артистки.

Владислав Пугачов – син молодшого брата Алли Пугачової Євгена, який помер у 2011 році. Сам племінник зірки відомий скандалами: у 2021 році його звинуватили в шахрайстві, а багато років тому він лікувався від наркозалежності. Лікування у дорогих клініках йому оплачувала знаменита тітка.

Сама Пугачова пообіцяла братові, що ніколи не залишить племінника, і своє слово дотримала.

Алла Пугачова разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним та дітьми наразі перебуває в Юрмалі. До того вони були в Ізраїлі, куди приїхали з початку повномасштабної війни в Україні.