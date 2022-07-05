В сети появились фотографии внучки российской певицы Аллы Пугачевой. Дочь племянника артистки растет ее маленькой копией.

В 2020 году у племянника Аллы Пугачевой Владислава и его жены Гузели родилась дочь Алла. Мама девочки решила поделиться ее фотографиями.

Кроме общего имени, у девочки также схожие черты лица со звездной бабушкой.

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— Алла Пугачева растет! В сентябре в садик собираемся начать ходить на полдня. Отдыхаем летом в Москве, так как по состоянию Влада мы не можем ездить. Она уже стала самостоятельной. 3 августа ей будет два года. Она копия Пугачевых, — отметила жена племянника артистки.

Владислав Пугачев — сын младшего брата Аллы Пугачевой Евгения, который умер в 2011 году. Сам племянник звезды известен скандалами — 2021 году его обвинили в мошенничестве, а много лет назад он лечился от наркозависимости. Лечение в дорогих клиниках ему оплачивала знаменитая тетя.

Сама Пугачева пообещала брату, что никогда не оставит племянника, и слово свое сдержала.

Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным и детьми сейчас находится в Юрмале. До этого они были в Израиле, куда приехали с начала полномасштабной войны в Украине.