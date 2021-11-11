Служба безпеки України пояснила, чому російський шоумен і пародист Максим Галкін потрапив до “чорного” списку Мінкульту.

У відомстві заявили, що Галкін провокує сепаратистські настрої та підтримує окупацію Криму Росією. А діяльність коміка шкодить національним інтересам України.

– Підставою для внесення іноземця до зазначеного переліку є достатні дані про його діяльність на шкоду національним інтересам України, зокрема, спрямовану на провокування сепаратистських настроїв, створення передумов для порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку тимчасової окупації частини території України державою-агресором тощо, – повідомила СБУ.

Нагадаємо, що 3 листопада Максима Галкіна внесли до списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Відтепер артистові заборонено в’їзд на територію держави, а фільми за його участю позбавлені ліцензії на право розповсюдження та демонстрації в Україні.

Наразі чорний список Мінкульту налічує 259 осіб.

Нагадаємо, що у 2011 році Максим Галкін став п’ятим чоловіком співачки Алли Пугачової. Виконавиця старша за нього на 27 років.

У 2013 році у них народилася двійня: Ліза та Гаррі. Зіркове подружжя скористалося послугами сурогатної матері.

Зараз сім’я проживає у замку в селі Грязь у Московській області. Діти Пугачової та Галкіна ходять до елітної гімназії.