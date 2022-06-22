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Макаревич із ізраїльськими музикантами заспівав пісню Вакарчука на івриті

22 Червня 2022, 13:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Макаревич із ізраїльськими музикантами заспівав пісню Вакарчука на івриті

Російський рок-музикант та лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич разом із ізраїльськими музикантами переспівав пісню Океан Ельзи Обійми мене. У їхній інтерпретації композиція звучить на івриті.

Учасники каверу постали із музичними інструментами. Кожен із них з’явився на різній локації та поділився своїми обіймами. Макаревичу дістався перший приспів знаменитої пісні.

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Переклав композицію на іврит співак Лев Етін.

– Після 24 лютого всім нам важко знайти слова, щоб описати те, що відбувається в Україні. Ми не можемо не захоплюватися тим, що робить лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, який виявився не лише чудовим музикантом, а й сильною та шляхетною людиною, – написав він.

Таким чином Макаревич та ізраїльські музиканти висловили підтримку українському народові. Варто зазначити, що російський співак завжди був на боці України та критикував дії влади РФ. Після початку повномасштабної війни в нашій країні Макаревич переїхав із Росії до Ізраїлю.

– Ми звернулися і до Андрія Макаревича, який зараз проживає в Ізраїлі, із пропозицією взяти участь у проєкті. На наш захват, Андрій моментально погодився і навіть з власної ініціативи додав в аранжування свою гітару. Україно, Ізраїль обіймає тебе, – написано під відео.

Користувачі мережі подякували музикантам за підтримку, відзначивши гарне звучання пісні на івриті.

  • Найкращі слова на світі… Обійми мене… Нехай війни підуть у минуле.
  • Дякуємо виконавцям за душевне виконання від усього народу багатостраждальної України.
  • Дякуємо всім нашим друзям із Ізраїлю за підтримку! Особлива подяка давньому другові України Андрію Макаревичу!
  • Разів 10 прослухала. Дякуємо за таке щире виконання, просто нема слів!
  • Дякую за обійми, за пісню, дякую, що поділяєте наш біль.
  • Молодці, друзі! Молодець Макаревич! Дякую.
  • Дуже душевно. Дякую за пісню. Спокійного життя Ізраїлю та Україні, – пишуть у коментарях під відео.
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Теги
Ізраїль Андрій Макаревич Підтримка України
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