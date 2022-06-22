Російський рок-музикант та лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич разом із ізраїльськими музикантами переспівав пісню Океан Ельзи Обійми мене. У їхній інтерпретації композиція звучить на івриті.

Учасники каверу постали із музичними інструментами. Кожен із них з’явився на різній локації та поділився своїми обіймами. Макаревичу дістався перший приспів знаменитої пісні.

Зараз дивляться

Переклав композицію на іврит співак Лев Етін.

– Після 24 лютого всім нам важко знайти слова, щоб описати те, що відбувається в Україні. Ми не можемо не захоплюватися тим, що робить лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, який виявився не лише чудовим музикантом, а й сильною та шляхетною людиною, – написав він.

Таким чином Макаревич та ізраїльські музиканти висловили підтримку українському народові. Варто зазначити, що російський співак завжди був на боці України та критикував дії влади РФ. Після початку повномасштабної війни в нашій країні Макаревич переїхав із Росії до Ізраїлю.

– Ми звернулися і до Андрія Макаревича, який зараз проживає в Ізраїлі, із пропозицією взяти участь у проєкті. На наш захват, Андрій моментально погодився і навіть з власної ініціативи додав в аранжування свою гітару. Україно, Ізраїль обіймає тебе, – написано під відео.

Користувачі мережі подякували музикантам за підтримку, відзначивши гарне звучання пісні на івриті.