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Макаревич с израильскими музыкантами спел песню Вакарчука на иврите

22 июня 2022, 13:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Макаревич с израильскими музыкантами спел песню Вакарчука на иврите

Российский рок-музыкант и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич вместе с израильскими музыкантами перепел песню Океан Эльзы Обійми мене. В их интерпретации композиция звучит на иврите.

Участники кавера предстали с музыкальными инструментами. Каждый из них появился на разной локации и поделился своими объятиями. Макаревичу достался первый припев знаменитой песни.

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Перевел композицию на иврит певец Лев Этин.

— После 24 февраля всем нам трудно найти слова, чтобы описать то, что происходит в Украине. Мы не можем не восхищаться тем, что делает лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, который оказался не только отличным музыкантом, но и сильным и благородным человеком, — написал он.

Таким образом Макаревич и израильские музыканты выразили поддержку украинскому народу. Стоит отметить, что российский певец всегда был на стороне Украины и критиковал действия власти РФ. После начала полномасштабной войны в нашей стране, Макаревич переехал из России в Израиль.

— Мы обратились и к Андрею Макаревичу, который сейчас проживает в Израиле, с предложением поучаствовать в проекте. К нашему восторгу, Андрей моментально согласился и даже по собственной инициативе добавил в аранжировку свою гитару. Украина, Израиль обнимает тебя, — написано под видео.

Пользователи сети поблагодарили музыкантов за поддержку, отметив красивое звучание песни на иврите.

  • Самые лучшие слова на свете… Обними меня… Пусть войны уйдут в прошлое.
  • Спасибо исполнителям за душевное исполнение от всего народа многострадальной Украины.
  • Спасибо всем нашим друзьям из Израиля за поддержку! Особая благодарность давнему другу Украины Андрею Макаревичу!
  • Раз 10 прослушала. Спасибо за такое искреннее исполнение, просто нет слов!
  • Спасибо за объятия, за песню, спасибо, что разделяете нашу боль.
  • Молодцы ребята! Молодец Макаревич! Спасибо.
  • Очень душевно. Спасибо за песню. Спокойной жизни Израилю и Украине, — пишут в комментариях под видео.
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Теги
Израиль Андрій Макаревич Підтримка України
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