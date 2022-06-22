Российский рок-музыкант и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич вместе с израильскими музыкантами перепел песню Океан Эльзы Обійми мене. В их интерпретации композиция звучит на иврите.

Участники кавера предстали с музыкальными инструментами. Каждый из них появился на разной локации и поделился своими объятиями. Макаревичу достался первый припев знаменитой песни.

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Перевел композицию на иврит певец Лев Этин.

— После 24 февраля всем нам трудно найти слова, чтобы описать то, что происходит в Украине. Мы не можем не восхищаться тем, что делает лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, который оказался не только отличным музыкантом, но и сильным и благородным человеком, — написал он.

Таким образом Макаревич и израильские музыканты выразили поддержку украинскому народу. Стоит отметить, что российский певец всегда был на стороне Украины и критиковал действия власти РФ. После начала полномасштабной войны в нашей стране, Макаревич переехал из России в Израиль.

— Мы обратились и к Андрею Макаревичу, который сейчас проживает в Израиле, с предложением поучаствовать в проекте. К нашему восторгу, Андрей моментально согласился и даже по собственной инициативе добавил в аранжировку свою гитару. Украина, Израиль обнимает тебя, — написано под видео.

Пользователи сети поблагодарили музыкантов за поддержку, отметив красивое звучание песни на иврите.